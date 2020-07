Trump draaide alle kanten op in uitspraken over corona

„Een mondkapje dragen is een vorm van vaderlandsliefde”, zei president Trump maandag. Terwijl hij in april nog meedeelde er zelf geen te willen dragen, twitterde hij nu een foto waarop zijn neus en mond waren bedekt.

Dinsdag, tijdens de eerste coronapersconferentie na weken van stilzwijgen, waarschuwde hij: „Het zal vermoedelijk (...) helaas (…) slechter worden, voordat de situatie verbetert.” Het duurde maanden voordat hij tot dat inzicht kwam. Een overzicht van de belangrijkste uitspraken van Trump en gebeurtenissen rond de Covid-19-pandemie.

20 januari

Eerste coronageval in de VS bevestigd.

22 januari

Trump: „We zijn goed voorbereid.” En: „We hebben de situatie volledig onder controle. (…) Het gaat om iemand die uit China is gekomen.”

24 januari

„China heeft heel hard gewerkt om het coronavirus in te dammen. De VS waarderen die inspanningen en de transparantie zeer. Het zal allemaal goed komen. In het bijzonder wil ik namens het Amerikaanse volk president Xi bedanken.”

30 januari

Na waarschuwing voor grote uitbraak door WHO: „We hebben op dit moment in ons land weinig problemen –vijf– en die mensen herstellen allemaal met succes. Maar we werken nauw samen met China en andere landen, en we denken dat het voor ons goed afloopt. (...) Dat ik u kan verzekeren.”

31 januari

Trump vaardigt een inreisverbod voor China uit en roept de noodtoestand uit.

7 februari

11 besmettingen.

Trump: „Ik had net een lang en zeer goed telefoongesprek met president Xi van China. Hij is sterk, scherp en krachtig gericht op het leiden van de tegenaanval op het coronavirus. Hij vindt dat ze het heel goed doen; zelfs ziekenhuizen bouwen is een kwestie van slechts enkele dagen. Niets is gemakkelijk, maar hij zal succes hebben. Als het weer warmer wordt, zal het virus hopelijk verdwijnen.”

24 februari

51 besmettingen.

„Het coronavirus hebben we in de VS volledig onder controle. We staan in contact met iedereen en alle relevante landen. CDC en de WHO hebben hard en slim gewerkt. De aandelenmarkt begint er voor mij heel goed uit te zien.”

26 februari

„De 15 gevallen in de VS zakken binnen een paar dagen ongeveer naar 0. Ik was verbaasd en geschokt, en ik denk de meeste mensen met mij, toen ik van dr. Fauci hoorde dat er jaarlijks in ons land 25.000 tot 69.000 mensen sterven aan de griep. Dat was schokkend voor mij. Als je dan kijkt dat er nu 15 mensen ziek zijn. Eén is behoorlijk ziek, maar die zal hopelijk herstellen. De anderen zijn in goede conditie. Maar denk dan eens aan: 25.000 tot 69.000. (...) Nogmaal, 15 mensen en binnen een paar dagen bijna 0. Dat hebben we tamelijk goed gedaan.”

27 februari

60 besmettingen.

„Het virus gaat op een dag als op magische wijze verdwijnen.”

28 februari

„De Democraten politiseren het coronavirus. (...) Een van mijn mensen kwam naar me toe en zei: Meneer de president, ze probeerden u te verslaan met Rusland, Rusland, Rusland. Dat werkte niet zo goed. Ze konden het niet. Ze probeerden de impeachment (...) Ze probeerden van alles. Niets lukt. Dit is hun nieuwe hoax.”

29 februari

Eerste coronadode in de VS.

„We hebben de meest agressieve maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. (...) We zijn in de wereld de nummer één als reisbestemming, maar we hebben veel minder gevallen van de ziekte dan landen waar veel minder naartoe wordt gereisd.”

6 maart

402 besmettingen.

„Iedereen die wil, kan worden getest. En de test is perfect.”

8 maart

„We hebben een perfect gecoördineerd en verfijnd plan in het Witte Huis voor onze aanval op het coronavirus. We hebben HEEL snel gehandeld door onze grenzen voor bepaalde gebieden te sluiten, wat een godsgeschenk was. De vicepresident doet geweldig werk. De nepnieuwsmedia doen alles om ons in een kwaad daglicht te stellen. Triest!”

9 maart

959 besmettingen.

„Vorig jaar stierven 37.000 Amerikanen aan de gewone griep. Het is gemiddeld tussen de 27.000 en 70.000 per jaar. Niets wordt stilgelegd. Het leven en de economie gaan gewoon door.”

10 maart

1300 besmettingen.

„Dit was onverwacht. Dit was iets wat uit China kwam, en het raakte ons en vele andere landen. (...) En het raakte de wereld. We zijn voorbereid, en we doen geweldig werk. Het zal verdwijnen. Blijf gewoon kalm. Het zal verdwijnen.”

11 maart

1700 besmettingen.

„We zullen alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten voor de komende dertig dagen opschorten” En: „Testen en testmogelijkheden breiden zich snel uit, van dag tot dag, we gaan heel snel. (...) Voor de overgrote meerderheid van de Amerikanen is het risico zeer, zeer laag.”

12 maart

2200 besmettingen.

„Vanwege hetgeen ikzelf deed en wat de regering deed met China, hebben we nu 32 doden. Andere landen die kleiner zijn hebben vele, vele sterfgevallen. Tweeëndertig is veel, dat is té veel. Maar als je kijkt naar de cijfers van andere landen, is het opvallend.”

16 maart

6400 besmettingen.

Trump kondigt nieuwe richtlijnen voor sociale afstand aan. Een journalist vraagt hem welk rapportcijfer hij de corona-aanpak van zijn regering zou geven. Een tien, is het antwoord. „Ik vind dat we geweldig werk hebben gedaan.” Hij zegt dat de zomer het virus kan „wegspoelen.”

17 maart

„Ik heb altijd al geweten dat dit een pandemie is. Ik voelde aan dat het een pandemie was, lang voordat het een pandemie werd genoemd.”

19 maart

Trump beweert dat de Food and Drug Administration (FDA) het antimalariamiddel hydroxychloroquine goedkeurde voor de behandeling van Covid-19. Tijdens een persconferentie noemt hij het coronavirus het „Chinese virus.”

20 maart

Trump zegt dat er veelbelovende geneesmiddelen zijn, die effectief lijken tegen corona. Zijn regering heeft al miljoenen van die middelen besteld, zegt hij. Immunoloog Fauci zet dat direct recht: er is nog geen klinisch bewijs. NBC-journalist Peter Alexander vraagt Trump of hij iets wil zeggen tegen Amerikanen die bang zijn door de coronacrisis. „Ik wil zeggen dat jij een vreselijke verslaggever bent”, bijt de president hem toe. „Dat is wat ik zeg. Ik vind dat een heel nare vraag en ik vind dat je het Amerikaanse volk daarmee een heel slecht signaal stuurt.”

24 maart

65.800 besmettingen.

„Ik zou graag hebben dat het land met Pasen weer opengesteld is. Ik denk dat op Paaszondag de kerken in heel ons land volgepakt zitten. We beginnen het licht aan het einde van de tunnel te zien”

26 maart

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, zegt dat zijn staat 30.000 beademingsapparaten nodig heeft om de crisis het hoofd te bieden. Trump zegt: „Ik heb het gevoel dat veel van de aantallen die in sommige gebieden worden genoemd gewoon groter zijn dan nodig zal zijn. Ik geloof niet dat je 40.000 of 30.000 beademingsapparaten nodig hebt. Je komt soms in grote ziekenhuizen, en daar hebben ze 2 beademingsapparaten. En nu, plotseling, zeggen ze: Mogen we 30.000 beademingsapparaten bestellen?”

28 maart

„Het enige wat ik wil van de gouverneurs –heel simpel– is dat ze hun waardering tonen. Ik wil dat ze geen dingen zeggen die niet waar zijn. Ik wil dat ze waardering tonen. We hebben geweldig werk geleverd.” Trump vertelt dat hij tegen vicepresident Pence zei: „Mike, bel de gouverneur van Washington niet. Je verspilt je tijd met hem. Bel die vrouw in Michigan niet. Het maakt helemaal geen verschil.”

29 maart

161.800 besmettingen.

„Hoe beter je het doet, hoe sneller deze hele nachtmerrie voorbij is. Daarom zullen we onze richtlijnen uitbreiden tot 30 april om de verspreiding te vertragen. (...) We kunnen verwachten dat we op 1 juni goed op weg zijn naar herstel.”

31 maart

213.400 besmettingen.

„Dit kan een hel worden van een slechte twee weken. Dit gaat om zeer slechte twee –of misschien zelfs drie– weken. Drie weken zoals we niet eerder hebben gezien.” En: „Covid-19 is niet een griep. Het is gemeen. Mij is overkomen dat een vriend naar het ziekenhuis gaat. Hij neemt afscheid, een stoere jongen. (...)Je belt de volgende dag om te horen hoe het met hem gaat. En hij ligt dan in coma. Dit is niet de griep.”

3 april

273.880 besmettingen. „Ik zei dat het weg zou gaan – en het gaat weg.” Als de gezondheidsdienst adviseert beschermmaskers te dragen, zegt Trump: „Je kan het doen. Je hoeft het niet te doen. Ik kies ervoor om het niet te doen. Het kan goed zijn. Het is slechts een aanbeveling, vrijwillig.”

13 april

Trump over de relatie met de gouverneurs die de maatregelen niet willen versoepelen: „De president van de Verenigde Staten bepaalt wat er gebeurt. (...) Ze kunnen niets doen zonder de goedkeuring van de president. Als iemand de president van de Verenigde Staten is, heeft hij volledige autoriteit. En zo moet het zijn. Die is volledig.”

14 april

Trump kondigt plannen aan om de financiering aan de WHO te stoppen, en beschuldigt de organisatie van „ernstig mismanagement en van het verdoezelen van de verspreiding van het coronavirus.” Hij suggereert dat dr. Fauci moet worden ontslagen.

17 april

„Biden en Obama waren een ramp toen het ging om de behandeling van de Mexicaanse griep. (...)17.000 mensen stierven onnodig en door incompetentie!”

In de richting van Cuomo, de gouverneur van New York, waar de pandemie hard toeslaat: „Gouverneur Cuomo moet meer tijd besteden aan doen en minder tijd aan klagen. Ga naar buiten en doe de klus. Stop met praten! We zorgden voor duizenden ziekenhuisbedden die u niet nodig hebt of gebruikt; we gaven grote aantallen beademingsapparaten.”

23 april

Trump stelt als behandeling van coronapatiënten voor het lichaam bloot te stellen aan hitte en licht.

28 april

Amerika passeert het aantal van een miljoen besmettingen.

30 april

Washington zet een punt achter de federale richtlijnen om thuis te blijven en legt de verantwoordelijkheid voor maatregelen bij de regering van afzonderlijke staten.

3 mei

Trump herziet opnieuw zijn schatting over het mogelijke aantal corona-sterfgevallen in de VS. „We verliezen tussen de 75-, 80- en 100.000 mensen. Dat is iets vreselijks. We moeten hier niet één persoon door verliezen. Dit had in China moeten worden tegengehouden. Het had daar moeten worden gestopt. Als we niets deden, hadden we minimaal een miljoen mensen verloren.”

9 mei

Hoewel veel staten nog niet voldoen aan de minimumeisen van het Witte Huis voor heropening, blijft Trump aandringen op de herstart van niet-vitale bedrijven.

10 mei

„We krijgen grote waardering voor de aanpak van de pandemie, vooral vanwege het zeer vroege inreisverbod voor mensen uit China, de besmettelijke bron. Vergelijk de aanpak van Obama en Sleepy Joe bij de ramp van de Mexicaanse griep. Die hadden slechte cijfers en stonden slecht in de peilingen!”

18 mei

Trump vertelt verslaggevers dat hij hydroxychloroquine neemt, een antimalariamiddel.

21 mei

Een studie van de Columbia Universiteit suggereert dat 36.000 mensenlevens zouden zijn gered als de VS een week eerder de regels voor anderhalve meter afstand hadden ingevoerd. Trump: „Ik was zo vroeg. Ik was eerder dan iemand dacht (...) Columbia is een instelling die erg liberaal is.”

Tijdens een bezoek aan een autofabriek in Michigan draagt Trump een mondkapje, maar doet dit af als de media in de buurt zijn. „Ik gun de pers niet het plezier dat ze ziet dat ik een mondkapje draag.”

22 mei

Trump zegt tijdens een persconferentie dat kerken van vitaal belang zijn en roept gouverneurs op heropening toe te staan. Hij dreigt gouverneurs die dat weigeren te overrulen.

26 mei

Trump wijst er opnieuw op dat het werkelijke dodental gunstig afsteekt bij prognoses. „Als ik mijn werk niet goed en vroegtijdig had gedaan, zouden we 1,5 tot 2 miljoen mensen hebben verloren.”

27 mei

De VS passeren het aantal van 100.000 doden.

17 juni

Nadat dr. Fauci bij herhaling had gewaarschuwd dat het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is, verklaart Trump dat de uitbraak aan het uitsterven is en dat Covid-19 „aan het verdwijnen is.”

1 juli

Als afstand houden niet mogelijk is, zegt Trump een mondmasker te zullen dragen.

4 juli

Trump stelt dat 99 procent van de Amerikaanse Covid-19-gevallen „totaal onschadelijk” zijn.

19 juli

„We hebben een van de laagste sterftecijfers in de wereld. Veel van die gevallen zijn jonge mensen die genezen in een dag.”

20 juli

Trump draagt een mondkapje en noemt dat een daad van patriotisme.

21 juli

„We hebben gloeiende as, we hebben branden en grote branden. Als je naar de Amerikaanse tv kijkt, zou je denken dat de VS de enige waren die leden onder het Chinese virus. Wel, de hele wereld lijdt er enorm onder en doet dat al een hele tijd. En we hebben het beter gedaan dan de meesten.”