Gevaar van Houthiterreur voor Israël nog zeker niet geweken

Voor de zoveelste keer vuurden Jemenitische Houthirebellen afgelopen zondag een ballistische raket op Israël af. Ondanks pogingen om het projectiel te onderscheppen, kwamen delen daarvan op de luchthaven van Tel Aviv terecht. In de buurt van terminal 3, waar de meeste internationale vluchten aankomen en vertrekken.

Het Israëlische leger onderzoekt nog hoe de raket door het luchtverdedigingssysteem is gekomen en of het volledige projectiel op het luchthaventerrein is terechtgekomen. Het is hoe dan ook voor het eerst dat Ben Goerion een treffer te verwerken kreeg. Het leidde er direct toe dat diverse internationale luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar Israël opschortten.

Israël nam de aanval dan ook zeer serieus. Vergelding liet niet lang op zich wachten. Afgelopen maandag bombardeerden gevechtsvliegtuigen doelen in de havenstad Hodeidah. Een dag later was de internationale luchthaven van de hoofdstad Sana’a het doelwit. De beschietingen richtten enorme schade aan en legden het vliegverkeer tot nader order stil.

De operaties hadden plaats in samenwerking met de Verenigde Staten. Merkwaardig genoeg kondigde de Amerikaanse president Donald Trump enkele uren na de beschieting van de luchthaven van Sana’a een overeenkomst met de Houthi’s aan. Die zouden ermee instemmen niet langer schepen op de Rode Zee aan te vallen, in ruil voor het stopzetten van Amerikaanse bombardementen op Jemen.

Israël was niet van tevoren op de hoogte gebracht van de Amerikaanse deal met de Jemenitische opstandelingen. Jeruzalem reageerde dan ook onaangenaam verrast. Vooral omdat de overeenkomst alleen voorziet in het niet aanvallen van schepen, uitgezonderd Israëlische vaartuigen. Daarmee laat het Witte Huis opnieuw zien dat de bescherming van Amerikaanse belangen vooropstaat. De VS hebben er immers veel economisch belang bij dat de internationale scheepvaartroutes via de Rode Zee open blijven.

Aanval op luchthaven Sana’a. beeld AFP, Saba

Voor Israël vormt de deal echter geen enkele garantie dat ook de raketbeschietingen vanuit Jemen zullen ophouden. De leider van de Opperste Politieke Raad van de Houthi’s, Mahdi al-Mashat, bevestigde dinsdag ook met zoveel woorden dat de aanvallen op de Joodse staat „als steunbetuiging voor Gaza” zullen doorgaan. Hij waarschuwde de Israëlische bevolking om in de schuilkelders te blijven.

Vergeldingsaanvallen in Jemen zijn voor Israël een forse logistieke uitdaging

Dat betekent dat Israël vermoedelijk de komende tijd onder vuur van ballistische raketten en drones vanuit Jemen zal blijven. En hoewel de vergeldingsaanvallen van deze week de zesde keer waren dat de Israëlische luchtmacht de Houthi’s op de korrel nam, blijven deze operaties een forse logistieke en financiële uitdaging.

Jemen ligt op zo’n 2000 kilometer van Israël. Dat betekent dat gevechtsvliegtuigen diverse keren moeten bijtanken. Dagblad The Jerusalem Post becijferde deze week dat alleen al de aanval op de luchthaven van Sana’a omgerekend ruim 3 miljoen euro kostte. Veiligheid heeft geen prijs, maar de economische impact is wel degelijk aanzienlijk.