Duitsland zwijgt voortaan over wapenleveranties aan Oekraïne

Berlijn wil „militaire voordelen” voor de agressor in de oorlog in Oekraïne voorkomen. Het maakt deel uit van de „oorlogstactiek” om publieke debatten over wapenleveringen te verminderen, zo klinkt het in regeringskringen.

De nieuwe coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten van bondskanselier Friedrich Merz keert terug naar de praktijk die meteen na het begin van de oorlog bestond onder voorganger Olaf Scholz. Ongeveer vier maanden werd nauwelijks gecommuniceerd. In juni 2022 besloot de Duitse regering onder publieke druk een gedetailleerde lijst van alle wapenleveringen online te publiceren. Op deze manier wilde de regering-Scholz ook aantonen dat Duitsland de grootste wapenleverancier aan Oekraïne is na de Verenigde Staten.

Bij de koerswijziging speelt ook de kwestie over de levering van Taurus-kruisraketten. Scholz wilde daar niets van weten. Merz had tijdens de verkiezingscampagne benadrukt dat hij bereid is om ze te sturen, maar alleen in coördinatie met bondgenoten die al soortgelijke wapens hebben geleverd. In Europa zijn dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte dinsdag tijdens het kennismakingsbezoek van Merz aan Parijs in het openbaar niets meer te zeggen over een mogelijke Duitse Taurus-levering. „We zullen transparant zijn tegen de Oekraïners, we zullen aan hun behoeften voldoen, maar we zullen er zo min mogelijk over praten”.