India: nieuwe Pakistaanse droneaanvallen op Kasjmir

De Indiase premier van Kasjmir, Omar Abdullah, schreef op X dat er ontploffingen waren te horen in Jammu. Hij voegde eraan toe dat er ook een stroomstoring was in de stad. Correspondenten van AFP die ter plaatse zijn meldden zware artilleriebeschietingen in het Indiase dorp Poonch, vlak bij de grens.

Het conflict tussen India en Pakistan is de afgelopen week hoog opgelopen. Het is de ernstigste confrontatie in decennia tussen de twee landen, die twee oorlogen hebben uitgevochten over de regio Kasjmir.