Finland zinspeelt op uur U voor Oekraïne-bestand in weekend

Stubb, die het volgens diplomaten goed met de Amerikaanse president Donald Trump kan vinden, ziet de Verenigde Staten en Oekraïne en zijn Europese bondgenoten naar elkaar toegroeien. De laatsten hameren erop dat Rusland moet instemmen met een bestand, zoals Oekraïne heeft gedaan, voor er kan worden onderhandeld.

De VS en Europese landen leggen op dit moment de laatste hand aan een plan voor sancties als Rusland niet snel akkoord gaat met een bestand van dertig dagen, heeft een Franse diplomatieke bron tegen persbureau Reuters gezegd. „We hopen dat dit een moment is waarop we elkaar vinden”, aldus de bron. „In de komende uren en dagen zou er een aankondiging kunnen komen van een staakt-het-vuren van dertig dagen of in parten.”