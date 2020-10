China eist bedrijfsinformatie van zes Amerikaanse media

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken geeft zes Amerikaanse mediabedrijven een week de tijd om een overzicht te geven van hun werkzaamheden in China. Daarmee reageren de Chinese autoriteiten op de beperkingen die zes Chinese mediabedrijven in de Verenigde Staten woensdag opgelegd hebben gekregen.

De maatregelen gelden voor American Broadcasting Corporation (ABC), The Los Angeles Times, Newsweek, Feature Story News, The Bureau of National Affairs en Minnesota Public Radio. De Chinese regering wil onder andere informatie ontvangen over het personeel en de financiën van de bedrijven.

De Amerikaanse regering besloot de zes Chinese mediabedrijven voortaan te behandelen als ambassades. Eerder deed Washington dat met negen andere Chinese media. Met deze maatregel worden de activiteiten van de media op Amerikaanse bodem beperkt. De betrokken media moeten het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken informeren over hun personeel en onroerend goed, vergelijkbaar met de regels voor ambassades en andere diplomatieke missies.