Veroordeling in Britse moordzaak na 38 jaar teruggedraaid

Sullivan (68) woonde de zitting via videoverbinding bij en reageerde geëmotioneerd toen hij hoorde dat hij vrij zou komen. Hij zat decennia vast voor de moord op een 21-jarige barvrouw in 1986. Sullivan had na verhoor bekend, maar kwam daarop terug nadat hij een advocaat toegewezen had gekregen. Toch kreeg hij levenslang opgelegd en de pers gaf hem bijnamen als ‘het beest van Birkenhead’ en ‘de Mersey Ripper’.

De autoriteiten hadden spermamonsters bewaard en dat leidde uiteindelijk tot herziening van de zaak. Met nieuwe technieken werd vastgesteld dat het sperma niet van Sullivan was. Dat betekent volgens de rechter dat hij vermoedelijk niet de dader is.

Het onderzoek werd verricht door de politie van Merseyside. Die zegt dat DNA-technologie grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt sinds 1986.

„We onderschatten de impact van deze veroordeling op meneer Sullivan niet”, staat een verklaring, maar verder richt de eenheid zich vooral op het onderzoek. „We blijven vooral stilstaan bij de familie en vrienden van Diane Sindall die nog steeds rouwen om haar verlies en de gevolgen van deze nieuwe ontwikkeling moeten verwerken, zoveel jaren na haar moord”, aldus politiechef Karen Jaundrill.

De politie zegt nog geen DNA-matches gevonden te hebben. Er is gekeken naar gegevens uit een DNA-database en naar 260 mannen die sinds de hervatting van het onderzoek in 2023 gescreend zijn. Het DNA komt ook niet overeen met familie of de toenmalige verloofde van het slachtoffer.