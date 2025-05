Napels weer opgeschrikt door aardbeving

De burgemeester waarschuwde dat een reeks aardbevingen gaande is. Scholen staakten lessen en op plekken in de regio is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Er zijn geen berichten over serieuze schade of slachtoffers.

Het Italiaanse gebied wordt vaker opgeschrikt door aardschokken, maar die waren het afgelopen jaar zwaarder dan gebruikelijk. In maart vielen bij een vergelijkbare beving lichtgewonden en ontstond schade aan gebouwen.

In deze tijd van het jaar bevinden zich ook veel toeristen in de regio. Eilanden als Capri zijn populaire bestemmingen voor buitenlandse vakantiegangers.