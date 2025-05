Vrijgelaten gijzelaar Edan Alexander belt met Trump

„Ik had vandaag de eer om Edan Alexander te ontmoeten en hem welkom thuis te heten. Na maanden in gevangenschap raakt de wereld geïnspireerd door zijn moed en veerkracht”, schreef Witkoff op X, waar hij ook foto’s deelde van de ontmoeting. Alexander was voor zover bekend de laatste nog levende gijzelaar in de Gazastrook die ook de Amerikaanse nationaliteit had. De VS hadden zich ingezet voor zijn vrijlating.

Alexander heeft na zijn vrijlating ook met Benjamin Netanyahu gebeld, meldt het kantoor van de Israëlische premier. Op beelden van het gesprek, die zijn kantoor heeft vrijgegeven, is te zien dat de vrijgelaten gijzelaar laat weten dat hij nog zwak is maar dat het goed met hem gaat. „Beetje bij beetje zullen we terugkeren naar hoe het voorheen was”, zei hij, doelend op zichzelf en zijn familie. „Het is allemaal een kwestie van tijd.” Netanyahu liet tijdens het gesprek weten blij te zijn om van hem te horen.

Alexander groeide op in de VS, maar diende in het Israëlische leger toen Hamas eind 2023 een aanval op Israël uitvoerde. Hij werd als gevangene meegenomen naar de Gazastrook.