Twee mensen ontkomen aan mogelijk nieuwe crypto-ontvoering Parijs

Op beelden op de website van Le Parisien is te zien hoe gemaskerde lieden op de stoep met twee mensen in gevecht zijn. Ze lijken te proberen om de vrouw een klaarstaand busje van een pakketbedrijf in te trekken. Daarbij valt ook een pistool of neppistool op de grond.

De man verzet zich tegen de gemaskerde figuren om te voorkomen dat de vrouw wordt meegenomen. De vrouw zelf slaagt er op een gegeven moment in om het pistool buiten bereik te gooien. Omstanders schieten het stel te hulp, de mogelijke ontvoerders rijden weg in een busje.

Volgens Le Parisien was het voorval dinsdag om 08.20 uur. De vrouw zou de dochter zijn van de president-directeur van een handelsplatform voor crypto. De auto zou later niet veel verderop zijn teruggevonden.

Vorige week zondag meldde justitie in Frankrijk dat de vader van een rijke crypto-ondernemer was bevrijd. Ook hij werd door ontvoerders in Parijs een busje in getrokken. Een van zijn vingers werd afgesneden.

In januari werd de oprichter van het cryptobedrijf Ledger, David Balland, samen met zijn vrouw ontvoerd. Van Balland werd eveneens een vinger afgesneden.