Vaccin coronavirus mogelijk binnenkort gereed

Goede hygiënemaatregelen zijn onmisbaar om verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. Ook vaccinatie kan een preventief middel zijn. Vijf vragen.

Wat moet ik doen als ik verkouden ben of koorts heb?

Kleine kans dat je het coronavirus onder de leden hebt; de kans is veel groter dat het griep of verkoudheid is.

Neem telefonisch contact op met je huisarts of lokale GGD als je koorts hebt, je moet hoesten of benauwd bent én je in een risicogebied, zoals Noord-Italië, bent geweest. Ook is bellen verstandig als je klachten hebt en je recent contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

Hoe kan ik het risico op besmetting verlagen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen, zijn heel eenvoudig en gelden ook voor andere infectieziektes. Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Probeer aanraking van je neus, lippen of haar te voorkomen na niesen of contact met een mogelijk besmet oppervlak. Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn.

Hoe kan ik het beste mijn handen wassen?

Was je handen 20 tot 30 seconden met water en zeep. Schrob elke hoek en ook de rug van je hand. Droog je handen met keukenpapier of een luchtdroger. Het gebruik van zeep is mogelijk verstandiger dan desinfecterende middelen, omdat ziekteverwekkers tegen laatstgenoemde resistent kunnen worden.

Is er al een vaccin in zicht?

Wereldwijd wordt er hard gewerkt aan een vaccin. Ook in Nederland: door het Leidse laboratorium Janssen Biologics. Dit bedrijf is ermee gestart op 12 januari, direct nadat de genetische code van het virus bekend werd. Voordat het vaccin klaar is, kunnen er nog wel maanden tot zelfs anderhalf jaar overheen gaan, schat Hanneke Schuitenmakers van het Leidse bedrijf in.

Veel tijd gaat er zitten in het testen van het vaccin op veiligheid en effectiviteit bij dieren en mensen. Vervolgens moet het op grote schaal worden geproduceerd.

Een Israëlisch onderzoeksteam lukt het mogelijk als eerste om een vaccin op de markt te brengen. Het team, van het Galilee Research Institute (Migal) is al vier jaar een vaccin aan het ontwikkelen ter bestrijding van een coronavirus dat pluimvee treft. Het DNA van dat virus bleek toevallig sterk overeen te komen met het nieuwe Covid-19-virus bij mensen.

David Zigdon, directeur van het bedrijf, hoopt dat het vaccin binnen acht tot tien weken bij mensen kan worden getest, zodat het over negentig dagen kan zijn goedgekeurd.

Wat heb je aan een vaccin?

Door een vaccin bouw je –hopelijk zonder ziek te worden– weerstand op tegen een virus of bacterie.