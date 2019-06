De stijgende levensverwachting helemaal doorvertalen in een verhoging van de AOW-leeftijd, is wel erg rigoureus. In het deze week gesloten pensioenakkoord is daar ook oog voor. Foto: Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Busker presenteren de vernieuwing van het pensioenstelsel. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen