AP kritisch op Zaanstad dat namen deelde van vermeende fraudeurs

De AP zegt de gemeente Zaanstad om opheldering te hebben gevraagd. Het lijkt erop dat er geen wettelijke basis was voor het delen van gegevens, zegt de toezichthouder. „Maar die conclusie kunnen wij niet trekken op basis van alleen de berichtgeving hierover.” De AP wacht op toelichting.

Een woordvoerster van de gemeente Zaanstad zegt in gesprek te zijn met de AP over de kwestie. „De AP gaat kijken hoe dit proces is verlopen en doet dan een oordeel.” Verder wil de gemeente er niets over delen.

De Bijstandsbond vindt de publicatie een „walgelijke ontwikkeling”. De belangenorganisatie waarschuwt mensen dat iedereen dit kan overkomen als de overheid tot publicatie van privégegevens overgaat als die iets te vorderen heeft. „Bij de namenlijst zaten ook mensen van wie de gemeente 100 euro te vorderen had.”