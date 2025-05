PVV-ministers scharen zich achter hardere opstelling tegen Israël

Ministers van de grootste regeringspartij verklaarden zich overvallen te voelen door de brief van Veldkamp. In de wekelijkse ministerraad is afgesproken dat bewindslieden „elkaar niet verrassen” en elkaar goed moeten informeren, zei de premier. Veldkamp heeft volgens hem „beterschap beloofd”.

De minister stuurde EU-buitenlandchef Kaja Kallas deze week een brief waarin hij om een onderzoek vraagt of Israël zich nog houdt aan de voorwaarden van het EU-Israël Associatieverdrag. Volgens hem schendt Israël het verdrag door de blokkade van Gaza waar al weken geen eten, drinken en stroom meer binnenkomt.

Vooral PVV-leider Geert Wilders reageerde boos op de brief. De andere coalitiepartijen konden zich er wel in vinden.