Groep wil ‘vredesmanifestaties’ houden tijdens NAVO-top Den Haag

Een groep die zichzelf Volkeren voor Vrede noemt, wil rond de komende NAVO-top twee demonstraties houden in gaststad Den Haag. Als locatie voor de zogenoemde vredesmanifestaties hebben de initiatiefnemers het Tournooiveld of de Lange Vijverberg op het oog, niet ver van het Binnenhof. Het is nog niet bekend of de gemeente Den Haag akkoord is met die plek.