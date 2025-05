Van Hijum: pensioenplan NSC bezorgt uitvoerders veel dubbel werk

De NSC-bewindsman sprak zich vorige maand in een roerig Kamerdebat uit tegen dit voorstel van zijn partijgenoot Agnes Joseph. Hij zei toen al dat diverse wetswijzigingen nodig zijn om het beoogde inspraakrecht juridisch mogelijk te maken. Hij heeft die op verzoek van de Kamer op een rijtje gezet, en schat dat het tot twee jaar kan duren voor alles geregeld is. En dat is nog maar een eerste inventarisatie, waarschuwt hij.

Het spant erom of het voorstel van Joseph, waar ook de coalitiepartijen PVV en BBB zich achter hebben geschaard, een meerderheid haalt in de Tweede Kamer. De stemming erover is volgende week dinsdag.