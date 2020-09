Seniorenorganisatie: eerder testen goed, nu nog ventilatiecheck

Volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB is het goed dat er in verpleeghuizen voortaan eerder getest gaat worden. Dit gebeurt voortaan wekelijks als er een coronabesmetting is, maakte het kabinet dinsdag bekend. In de nieuw aangekondigde maatregelen mist KBO-PCOB de aankondiging van een ventilatiecheck.

Tot nu toe werden in verpleeghuizen alleen mensen met klachten getest. „Schokkend dat uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de besmette bewoners niet wordt opgepikt als er alleen getest wordt bij klachten. Daarom is het goed dat nu alle inwoners preventief worden getest”, aldus Manon Vanderkaa van de seniorenorganisatie.

De organisatie wil dat het kabinet gaat onderzoeken of de ventilatie in verpleeghuizen coronaproof is. Dit wegens vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen als het gaat om de verspreiding via aerosolen. Daarom dringt de organisatie erop aan dat ventilatiesystemen bij verpleeghuizen vóór 1 oktober gecheckt worden door uitbreiding van de taken van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.

Vanderkaa: „In verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed zijn. Het mag niet zo zijn dat bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke ventilatiesystemen.”