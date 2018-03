RD betreurt ophef over flyer tegen SuitSupply

Het Reformatorisch Dagblad betreurt dat er ophef is ontstaan over de flyer van de stichting Civitas Christiana, die maandag bij de krant is verspreid. In de flyer vraagt Civitas Christiana te protesteren tegen een poster van modeketen SuitSupply, omdat daarop zoenende mannen zijn te zien. Civitas Christiana roept met de campagne Gezin in Gevaar op een onlinepetitie tegen de „onsmakelijke reclames” te tekenen.

Op Twitter en andere sociale media wordt het RD bekritiseerd voor het verspreiden van de flyer. In een verklaring op de website van de krant laat Cees Hovius, verantwoordelijk voor het advertentiebeleid van het RD weten, dat de krant geen aanleiding zag de flyer van Civitas Christiana te weigeren. Hij benadrukt dat het RD geen verantwoordelijkheid neemt of heeft voor de inhoud van de advertentie. „Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten.”