Race om vuurwerkverbod grote steden

De steden Amsterdam en Rotterdam grijpen de jaarwisseling vol vernielingen en geweldpleging aan om het afsteken van consumentenvuurwerk zo snel mogelijk te verbieden.

De Partij voor de Dieren in Amsterdam wil dat de raad nog deze maand een voorstel voor een vuurwerkverbod behandelt. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: „We moeten het ijzer smeden nu het heet is. Ik wil dat wij eerder met een verbod komen dan Rotterdam.”

De VVD in Amsterdam liet woensdag weten een verbod gerechtvaardigd te vinden. Ook de Amsterdams coalitiepartijen laten naar aanleiding van de uitlatingen van de VVD weten een eventueel vuurwerkverbod te steunen. Dat zijn GroenLinks, D66, PvdA en SP. PvdA en SP willen dat er vuurwerkshows worden georganiseerd.

Vuurwerk heeft afgelopen jaarwisseling in Amsterdam geleid tot ruim een half miljoen euro schade aan gemeentelijke eigendommen. De grootste schade is ontstaan door branden in een vuilniswagen en containers: 300.000 euro.