Petitie: Vergoed behandeling ernstige astma

Het besluit om een behandeling voor patiënten met ernstige astma niet langer te vergoeden, stuit op forse protest.

Zorginstituut Nederland besloot vorige week om de zogeheten hooggebergtebehandeling in het Zwitserse Davos uit de basiszorgverzekering te schrappen. Veel longartsen en astmapatiënten zijn het daar niet mee eens. Dinsdag riepen ze de Tweede Kamer in een petitie op om het besluit terug te draaien. De petitie, die nu nog loopt, was woensdagochtend door bijna 8000 mensen ondertekend.

Ook de Long Alliantie Nederland (LAN), een overkoepelende vereniging op het gebied van chronische longziekten, steunt de petitie. Met alle aangesloten organisaties spreekt de LAN uit dat de behandeling toegevoegde waarde heeft en beschikbaar moet blijven via de basisverzekering.

Verbetering

Patiënten met ernstige astma ervaren veel verbetering bij de behandeling in de schone lucht van het Zwitserse hooggebergte. „Ze hebben een betere controle over hun astma, een betere kwaliteit van leven en ze hoeven minder vaak opgenomen te worden”, verklaart longarts dr. Hans in ’t Veen, een van de indieners van de petitie. „Ook hebben astmapatiënten na deze kuur minder prednison nodig, een medicijn met ernstige bijwerkingen.”

Sandra Breeuwsma (27) is een van hen. In 2016 volgde ze een kuur in het astmacentrum, waar ze „onwijs” van opknapte. „Mijn familie herkende mij bijna niet meer terug toen ik weer thuiskwam. Als we gingen wandelen, liep ik altijd hoestend en proestend achteraan. Nu liep ik voorop, en kon ik weer lachen. Eerder ging dat niet, omdat lachen pijn deed.”

Sandra Breeuwsma (27) knapte enorm op na een behandeltraject bij Davos in de Zwitserse bergen. „Als we gingen wandelen, liep ik altijd hoestend achteraan. Nu liep ik voorop.” beeld RD

De astmabehandeling is absoluut geen vakantiereisje, verklaart Breeuwsma. „Het is er keihard werken. Tijdens de opname van zes weken heb ik tussen de behandelingen door niets anders gedaan dan slapen. Zo vermoeiend was het. En ik zat daar alleen, zonder mijn dierbaren. Ontzettend eenzaam.”

Na de opname in Davos voelde ze zich beter, tot ze vorig jaar achteruitging. Inmiddels is ze toe aan een nieuwe opname. Breeuwsma zit nu thuis. Koken, een van haar hobby’s, gaat bijna niet meer omdat ze daar bij moet staan. Haken lukt wel, want dat kan ze zittend doen.

De astmapatiënte zou wel weer naar Davos willen, maar kan dat alleen als de behandeling van ongeveer 55.000 euro wordt vergoed. „Zo’n bedrag is voor mij onbetaalbaar. Ook wanneer ik betaald werk zou doen.”

Een alternatief voor de hooggebergtebehandeling is een revalidatietraject van drie maanden bij behandelcentrum Merem in Hilversum. Dit traject kost circa 48.000 euro. Longarts In ’t Veen: „Dat is een fractie goedkoper dan de behandeling in Davos. Maar op de lange termijn kost de minder effectieve behandeling bij Merem meer geld, omdat patiënten dan vaker in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.”

Volgens In ’t Veen wordt het voortbestaan van de hooggebergtebehandeling bedreigd als die niet langer wordt vergoed.

Meer astma en longkanker door luchtvervuiling

Weinig bewijs

Zorginstituut Nederland, dat het ministerie van Volksgezondheid adviseert over de samenstelling van het basispakket, geeft in een verklaring aan dat er te weinig bewijs is dat de hooggebergtebehandeling beter zou zijn dan de behandeling op zeeniveau. De studie waarin onderzoekers van de Universiteit Utrecht de behandelingen vergeleken, zou niet goed genoeg zijn uitgevoerd. De patiëntengroepen verschilden in leeftijd, het aantal rokers, de kwaliteit van leven en astmacontrole. „Dan is moeilijk vast te stellen of het verschil in resultaat door de behandeling komt, of door verschillen die er al waren”, aldus de verklaring. Maar volgens In ’t Veen was dit de best uitvoerbare manier van onderzoek. „De resultaten zijn overtuigend.”