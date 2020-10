Ouderenbonden willen briefstemmen om corona

en ANBOCORONAVIRUS

N i e u w bericht, meer informatie in laatste drie alinea’s

WOERDEN (ANP) - Het is een goede zaak als senioren door middel van briefstemmen thuis hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen in maart. Zeker omdat veel mensen het heel belangrijk vinden om gebruik te maken van hun stemrecht, zegt ouderenbond ANBO. Het kabinet onderzoekt vanwege het coronavirus de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen.

„Ouderen gaan er in coronatijd minder vaak op uit en staan straks zeker niet graag in de rij bij een stembureau”, aldus een woordvoerster. „Stemmen per post heeft onze voorkeur boven digitaal stemmen, omdat niet alle ouderen digitaal vaardig zijn.” Ze benadrukt dat briefstemmen niet alleen voor mensen van 70 jaar en ouder mogelijk moet worden, „maar voor iedereen die niet mobiel is vanwege een kwetsbare gezondheid”.

Ook seniorenvereniging KBO-PCOB ziet graag dat briefstemmen mogelijk wordt voor zowel ouderen als kwetsbare groepen. „Ook meer stembureaus in de wijk kan helpen, opdat kiezers meer verspreid en dichterbij huis kunnen stemmen en niet in de rij hoeven staan. In landelijk gebied zouden mobiele stembureaus uitkomst kunnen bieden”, aldus een woordvoerster. Ze stelt voor om vooral jongeren te vragen de stembureaus te bemannen. „Er is een groot tekort aan stageplekken. Hiermee kunnen jongeren iets moois, iets maatschappelijks doen.”

Bij briefstemmen kunnen kiezers hun stem een paar dagen of enkele weken vóór de verkiezingen van 17 maart per post versturen. Ook kan het stemformulier op de verkiezingsdag zelf worden ingeleverd bij een speciaal inleverpunt in de gemeente.

KBO-PCOB en ANBO wijzen op het risico van fraude als inderdaad gekozen wordt voor briefstemmen op grote schaal. „Uiteraard moet het stemmen dan wel betrouwbaar zijn”, benadrukken ze.

Nederlanders in het buitenland hebben al lang de mogelijkheid via de post hun stem uit te brengen. Binnen Nederland kunnen kiezers al wel een volmacht aan iemand anders geven, die dan namens hen mag stemmen.