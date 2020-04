Ouderenbonden: ‘harde boodschap’ en ‘verdriet’ over bezoekregels

Ouderenbond ANBO, seniorenorganisatie KBO-PCOB en het het Nationaal Ouderenfonds hebben met gemengde gevoelens gereageerd op het kabinetsbesluit dat er voorlopig niets verandert aan de bezoekregeling voor ouderen in verpleeghuizen.

KBO-PCOB spreekt van „een harde boodschap”. Het sociaal isolement van verpleeghuisbewoners is nu „bijna onmenselijk te noemen”, zegt directeur Manon Vanderkaa. „Daarom blijven wij erop aandringen dat er één vaste mantelzorger op bezoek mag komen en wel zo snel mogelijk.” Ook zou volgens haar het invoeren van kleinschalige pilots, wat het Outbreak Management Team adviseert, een stap in de goede richting zijn.

ANBO vindt het besluit „verdrietig” en „emotioneel” maar ook „begrijpelijk”. „Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden. De bewoners wonen in een soort familiehuis dicht bij elkaar en kunnen elkaar dus relatief snel besmetten”, zegt Liane den Haan van ANBO. Volgens haar moeten er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn. Den Haan noemt de zorg in Nederlandse verpleeghuizen heel goed. „Waar mogelijk zijn er activiteiten. Daarnaast wordt overal gekeken of familie en naasten met beeldbellen en de telefoon toch contact kunnen houden.”

ANBO en KBO-PCOB zijn wel blij dat bezoek aan (gezonde) mensen van 70 jaar of ouder beperkt weer mag.

Het Nationaal Ouderenfonds is bang dat er voor ouderen weinig verandert de komende tijd. „Gebrek aan contact zal een steeds groter probleem worden”, zegt directeur Corina Gielbert van dit goede doel. Zij roept mensen op aan de ouderen te blijven denken en ze vooral brieven, kaartjes en tekeningen te sturen en contact te zoeken.