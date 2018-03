Ophef over flyer tegen reclame SuitSupply

Op sociale media is dinsdag ophef ontstaan over een flyer van de stichting Civitas Christiana die maandag werd verspreid bij het Reformatorisch Dagblad.

In de flyer roept de stichting op tot protest tegen reclames van het kledingbedrijf SuitSupply. Het bedrijf had eerder deze maand in het land posters opgehangen waarop zoenende mannen te zien waren. De stichting probeert via protest SuitSupply te overtuigen deze posters te verwijderen.

Diverse media hebben intussen ook contact gezocht met het Reformatorisch Dagblad met vragen over de flyer. Cees Hovius, manager commerciële zaken en verantwoordelijk voor het advertentiebeleid van het RD, geeft desgevraagd aan dat er op het RD zorgvuldig gekeken is naar de advertentie van Civitas Christiana. “Zoals bij iedere advertentie hebben we als commerciële afdeling van het RD gekeken of dit een flyer is die op grond van de criteria de wij hanteren voor advertenties geweigerd zou moeten worden. Dat is niet het geval. Deze adverteerder keert zich tegen het advertentiebeleid van SuitSupply voor wat betreft de posters van zoenende mannen en eerdere reclame-uitingen van dat bedrijf die ze ethisch gezien niet passend vinden voor de publieke ruimte."

De commercieel manager benadrukt dat het RD geen verantwoordelijkheid neemt of heeft voor de inhoud van deze advertentie. “Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten. Ook moet men dan niet bij ons zijn om verdere informatie over die producten te krijgen.”

Hovius zegt verder de ophef te betreuren, omdat het nooit de bedoeling is van het RD mensen te kwetsen.