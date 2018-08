Nederlandse elektro-auto bereikt uithoek Perth

De man die sinds 2016 in een elektrische auto de wereld rondreist, is aangekomen in Perth. Daarmee heeft de 31-jarige Wiebe Wakker een belangrijke bestemming bereikt in zijn tocht, die nu al 844 dagen duurt.

Met zijn wereldreis wil Wakker aantonen dat elektrische voertuigen dezelfde prestaties kunnen leveren als wagens die op brandstof rijden. Vanuit de Australische hoofdplaats laat hij weten trots te zijn „dat ik kan laten zien dat ook een van ’s werelds meest afgelegen steden bereikt kan worden met een elektrische auto.”

De Haarlemmer vertrok twee jaar geleden in een elektrische Volkswagen Golf uit 2009, de ”Blue Bandit”. Hij bezocht 33 landen en hij legde 70.000 kilometer af. Onderweg vroeg hij mensen om een slaapplek, maaltijd of stopcontact waar hij de accu van zijn auto kon opladen. Als hij een overtocht moest maken met een boot of vliegtuig, ging hij ter plekke aan de slag om geld te verdienen.

Na een reis door Europa, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië kwam Wakker met zijn auto in juni per schip in de Australische plaats Darwin aan. Daarna werd de tocht richting einddoel Sydney ingezet. Die bleek nogal uitdagend, omdat deze door veel dunbevolkte gebieden voerde en de auto een actieradius heeft van 200 kilometer op een volle accu. Wakker moest een aantal keer een afstand rijden waarvan hij vooraf wist dat hij die op zijn accu niet zou halen. „Ik ben gewoon gaan rijden totdat de accu leeg was en heb toen gewacht op een voorbijganger, die mij naar een volgende bestemming kon slepen. Gelukkig duurde dat nooit lang.”

Onderweg logeerde Wakker twee keer bij een Aboriginal-gemeenschap. „Ze reageerden heel positief op de elektrische auto. Aboriginals hebben een hele sterke binding met de natuur en zij zagen er gelijk de voordelen van in.”

Vanuit Sydney gaan Wakker en zijn auto terug naar Nederland, waar hij ‘normaal’ gaat leven en een boek gaat schrijven over zijn tocht.