Minder vertraagde vluchten deze zomer

Minder passagiers hebben in de zomer van dit jaar te maken gekregen met lang vertraagde vluchten. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal lang vertraagde of geannuleerde vluchten met 9 procent gedaald. Het aantal passagiers dat recht op een vergoeding heeft wegens de vertraging daalde met 19 procent, meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde reizigers bijstaat.

Deze zomer waren er 713 vluchten met meer dan drie uur vertraging. Dat waren er een jaar eerder nog 902. Het aantal geannuleerde vluchten was met 1529 tegen 1568 vluchten een jaar eerder iets minder. De brandstofstoring waarmee Schiphol kampte op 24 juli, zorgde voor ruim 400 geannuleerde vluchten. In 2017 waren er nog 965 geannuleerde vluchten.

De sterke daling van het aantal lang vertraagde vluchten komt volgens EUclaim door de goede prestaties van de luchtvaartmaatschappijen en door de goede weersomstandigheden in Europa. Alleen TUI Nederland liet een verdubbeling van het aantal lange vertragingen naar in totaal 111 vluchten zien.