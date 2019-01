Kerk voert druk op Harbers op inzake Armeens gezin Tamrazyan

Redactie binnenland

DEN HAAG. De protestantse gemeente Den Haag voert de druk op staatssecretaris Harbers (Asiel) en de Tweede Kamer op inzake de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan.

Terugkeer naar Armenië is voor dit gezin, dat nu elf weken in het Haagse buurt- en kerkcentrum Bethel verblijft, „geen optie”, meldde de protestantse gemeente Den Haag vrijdag. De afwijzing die het gezin eind december van staatssecretaris Harbers kreeg, noemt de kerk „een harde klap.”

Volgens de kerk zijn de gronden die Harbers voor de afwijzing aanvoert „op geen enkele manier steekhoudend.” Samen met de organisatie Inlia gaat de kerk de staatssecretaris en de politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk wijzen op „de vele gebreken en fouten in de brief van de staatssecretaris.”

De kerk zal haar „boosheid over de kafkaëske procedures en de beleidsmatige kindermishandeling” breder gaan ventileren. Ook gaat ze de druk op de ChristenUnie en het CDA opvoeren, rond de partijcongressen op 9 februari. Ze wijst erop dat de sleutel „vooral bij het CDA” ligt. „Het kerkasiel in Bethel en het kinderpardon kunnen door de top van het CDA niet langer meer genegeerd worden.”