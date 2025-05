COA: giften voor Efteling-uitje hartverwarmend, maar niet nodig

Het COA had een uitje naar de Efteling gepland voor jonge asielzoekers uit een azc in Sint Annaparochie. Maar asielminister Marjolein Faber (PVV) noemde het „on-uit-leg-baar”. Het COA trok het plan vrijdag na haar opmerkingen in.

Volgens een COA-woordvoerder is het „hartverwarmend” dat mensen geld willen geven aan een uitje voor jongeren. „Zij hebben veel meegemaakt in hun korte leven en een dagje uit, laat hen weer kind zijn”, aldus een woordvoerder. „Naast het COA organiseren ook diverse stichtingen activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals De Vrolijkheid, TeamUp, VluchtelingenWerk, het Wolkentheater en Stichting Vluchtelingenkind. Hun werk is ontzettend waardevol. We zullen samen met deze organisaties zorgen dat het ingezamelde geld goed terechtkomt.”

Het COA wilde onrust voorkomen door tijdens het dorpsfeest van Sint Annaparochie naar de Efteling te gaan. Een jaar geleden was er tijdens dat feest een confrontatie tussen jongeren uit de buurt en jongeren uit het azc. „Gezien de huidige aandacht zullen wij daar op een andere manier invulling aan geven”, zei het COA vrijdag. De organisatie zei ook „dat onze jongeren er belang bij hebben om niet langer onderwerp van nieuws te zijn”.

Een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie wil niet ingaan op de vraag of de afgelasting van het tripje een beslissing van het COA of van de minister was.