NOS: Ruim 50 websites Nederland deze week doelwit pro-Russische hackers

De afgelopen week waren zeker 57 verschillende Nederlandse websites doelwit van de aanvallen van NoName057(16), een hackersgroep die kort na de Russische inval in Oekraïne in 2022 begon met acties tegen onder andere private bedrijven die leveren aan de defensie-industrie en logistieke bedrijven in NAVO-lidstaten.

Het is voor het eerst in bijna een jaar dat de hackersgroep zich op Nederland richt. Als reden noemde de groep maandag de Nederlandse kabinetssteun van 3,5 miljard euro aan Oekraïne. De laatste aanvallen vonden in juli 2024 plaats. Sinds juni 2023 heeft de groep het gemunt op in totaal 93 verschillende .nl-websites.