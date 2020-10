Is de coronacrisis het begin van een nieuwe wereldorde?

Dit is het vijfde deel in een serie over complottheorieën met betrekking tot corona. Woensdag deel 6: Zin en onzin van chip in coronavaccin.

Tegen

Veel mensen kijken uit naar een nieuwe wereldorde na de coronacrisis; minstens zoveel anderen zijn er doodsbang voor. Voor allemaal is het iets van de ongrijpbare toekomst, waarover harde uitspraken niet mogelijk zijn.

“Straks kunnen we niet meer kopen en verkopen”

Sommigen beschuldigen de Verenigde Naties en het World Economic Forum ervan een wereldwijde dictatuur voor te bereiden. Direct bewijst voor zo’n plan is er weinig. Als de beschuldigingen kloppen, moeten er wereldwijd tienduizenden mensen bij betrokken zijn. Je zou verwachten dat af en toe iemand uit de school klapt, maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Ter vergelijking: vanuit de georganiseerde criminaliteit hebben we veel meer interne informatie.

De aanwijzingen die worden aangevoerd zijn vaak interpretaties vanuit veronderstelde motieven. Zo worden Bill Gates en George Soros duistere idealen toegedicht, maar de vraag is of dit is gebaseerd op zorgvuldig luisteren of op inlegkunde.

Het gebruik van filmpjes is in dit verband evenmin behulpzaam. Het visuele is voor de meeste mensen al snel overtuigend, wat ten koste gaat van inhoudelijke overtuigingskracht. Fragmenten kunnen makkelijk uit hun verband worden gerukt of onvolledig worden weergegeven. Deze overweging leidde vanouds tot terughoudendheid richting de televisie. Maar achter de tv zat nog een professionele redactie; op YouTube kan iedereen zijn filmpjes posten.

Sommige theorieën lijken veel te kunnen verklaren, maar roepen vragen op zodra het om de uitvoering gaat. De Verenigde Naties bijvoorbeeld worden al te makkelijk als een eenheid voorgesteld, maar deze organisatie is in werkelijkheid al 75 jaar een tegen zichzelf verdeeld huis. De ruim 190 lidstaten hebben tegengestelde belangen. Dat er vanuit de VN een goed functionerend bestuur voor de hele wereld zou kunnen uitgaan, is verre van vanzelfsprekend.

En dan die chip die wordt ingespoten: is dat een superkleine nanochip? En is die technisch werkelijk in staat om alle mensen aan te sturen? In een wereld waarin automatiseringsprojecten bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven vaak mislukken, ligt het slagen daarvan nog niet echt voor de hand.

Voor

Angst en onzekerheid; de combinatie daarvan kan veel vastgeroeste dingen in beweging brengen. Voor het eerst na de spertijd tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland over een avondklok gesproken. Het hoeft daarom niet te verbazen dat mensen tijdens de coronacrisis verder denken dan hun neus lang is.

Daarnaast wordt veel van mensen verwacht. Visite is al gauw verdacht. En in de kerk moeten zelfs de heiligste zaken –zoals het vieren van het avondmaal– worden opgeschort. Al die beperkingen maken mensen argwanend. Ze vragen zich af: Is dit wel zuivere koffie?

Daarnaast is er veel discussie over basale gegevens. Is het echt waar dat we nog weinig weten over het virus? Sterven mensen nu eigenlijk dóór corona, of alleen mét corona? De pcr-test gebruiken we bij gebrek aan beter, maar is die dan wel betrouwbaar? En of zo’n lockdown nu wel of niet werkt, weet nog niemand echt. Die onzekerheid roept wantrouwen op: wordt het echte verhaal niet verzwegen?

Dat een miljardair als Bill Gates veel geld geeft aan gezondheidszorg, wekt evenmin vertrouwen. Kapitalisten genieten bij de kleine man sowieso al weinig vertrouwen, zeker als ze met andere miljonairs samenkomen op besloten bijeenkomsten als het World Economic Forum of de Bilderbergconferentie. Tijdens deze epidemie stroomt het wantrouwen van verschillende kanten naar Gates toe.

Door globalisering en digitalisering is een wereldwijd netwerk ook niet langer onmogelijk. Vrijwel alle mensen duizelen als ze horen wat er allemaal gaat volgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en augmented reality. Toen George Orwell zijn ”1984” schreef, was een wereldregering technisch nog niet mogelijk, maar vandaag ligt dat anders.

Hier zit trouwens ook een paradox. Nog nooit hadden mensen toegang tot zoveel informatie als vandaag. Maar meer dan ooit denkt men dat de échte informatie opzettelijk wordt verstopt.

Toch zijn twijfelaars en complotdenkers nuttig. Misschien niet omdat ze de precies vertellen hoe het zit. Maar wel omdat ze aantonen waar de zwakke plek zit in het officiële verhaal.

Corona als start van iets anders

Angst is een slechte raadgever. Uit angst laten mensen zich vaccineren tegen corona. Daar zit echter een chip in waardoor ze onder controle komen van onzichtbare krachten. Dat is de nieuwe wereldorde.

Else Broeksma wil het graag aan haar familie en vrienden uitleggen. Ze doet dat het liefst via een video, omdat dat felle discussies voorkomt. Rustig vertelt ze in helder Nederlands dat regeringen, kranten en zelfs kerken de mensen misleiden.

Op 4 oktober publiceerde ze op het YouTubekanaal van haar man David Broeksma een (overigens verborgen) video van 50 minuten, die deze week al meer dan 65.000 keer was bekeken. Een hoge score voor een filmpje, dat nauwelijks meer laat zien dan een sprekende vrouw.

Zij denkt dat het coronavirus door mensen is gemaakt. Een jaar geleden, in oktober 2019, kwamen in New York de rijkste mensen van de wereld samen voor de studiedag Event 201 van de Johns Hopkins University. Ook Bill en Melinda Gates waren hierbij betrokken, evenals het World Economic Forum (WEF). Daar werd gesproken over een „mogelijke pandemie.” Als aandenken werd een knuffel uitgedeeld in de vorm die we nu herkennen als het coronavirus. Broeksma: „Welke zieke geest doet dit? Een knuffel in de vorm van een dodelijk virus?” Volgens haar is de epidemie bewust gepland.

Het vaccin tegen corona dat nu wordt ontwikkeld, is niet bedoeld om te beschermen. Integendeel, het is ontworpen om een chip in te brengen, ons DNA te veranderen en ons tot slaven van een nieuwe wereldregering te maken. Zonder die chip is kopen en verkopen niet langer mogelijk. We zijn dan onszelf niet meer.

Wie zich laat vaccineren, is straks niet alleen te volgen, maar ook te sturen. „De inbrenger van de chip wordt eigenaar van ons”, waarschuwt Broeksma. En dat is waar de nieuwe wereldregering ons wil hebben. De machthebbers van de toekomst zullen namelijk niet alleen kunnen zien wat wij denken. Maar ze kunnen ook beïnvloeden wat wij geloven. Alle vrijheden, zoals die van geloof en geweten, zullen hierdoor een lachertje worden.

De naam die Broeksma vaak laat vallen is Bill Gates, de oprichter van Microsoft. Hij is een gezien lid van het WEF, dat jaarlijks globalisten verzamelt in het Zwitserse Davos. In januari vergadert de wereldelite daar opnieuw over het thema ”grote reset”. Broeksma interpreteert dat als wereldwijd het roer om te gooien.

Het doel van dit project is de ”nieuwe wereldorde”. Die heeft diverse doelen. De eerste daarvan is de wereldbevolking terugbrengen naar een half miljard (tegenover de ruim 7 miljard nu). In Broeksma’s filmpje volgt hier een korte clip van Bill Gates die in het kader van CO2-uitstoot speelt met de gedachte om de groei van de wereldbevolking met 10 tot 15 procent af te remmen (onder meer door abortus). Het lijkt erop dat Broeksma dit zo opvat dat hij de wereldbevolking zelf –en dus niet alleen de groei daarvan– met 10 tot 15 procent wil reduceren (onder meer dus door het vaccin). „Hoor je nu wat hij zegt?” vraagt ze de kijker. „Dit is de man in wiens handen jij je leven stelt.”

Volgens haar wordt Gates gesteund door die andere miljardair, George Soros. Die zou de huidige rassenopstanden in Amerika hebben georganiseerd. Soros zou voor alle betogers een hotelkamer betalen. Het doel is opstand creëren. „Daarna wil hij het socialisme vestigen.”

Aan het eind blijkt dat Broeksma ook christen is. Ze verwijst naar Openbaring 13, en het beest uit de aarde en het merkteken op het voorhoofd en de rechterhand. De chip verklaart voor haar deze tekst.

Vrijheid

Broeksma is slechts een voorbeeld van iemand die spreekt over de ”nieuwe wereldorde”. Ook veel anderen waarschuwen dat de machthebbers op deze aarde de mens zijn vrijheid willen ontnemen. Centraal daarin staat ”Agenda 21”. Officieel is dat een akkoord dat VN-lidstaten in 1992 in Rio de Janeiro bereikten. Maar daar zitten ook veel geheime clausules aan, die vooral bedreigend zijn.

Straks wordt de wereld bestuurd als een bedrijf (corporate state). Dat bestuur is geen democratie, met vrije meningsuiting en eerlijke verkiezingen. Het is een systeem waarin de macht niet ter verantwoording kan worden geroepen, en dus is gedoemd tot machtsmisbruik en corruptie.

Volgens de Amerikaanse Rosa Koire spelen de Verenigde Naties hierin een dominante rol. Ze werkte als expert in het gebruik van land voor de staat Californië, toen ze ontdekte dat er een plan was om de bevolking zoveel mogelijk te laten verstedelijken. Het doel hiervan is controle te krijgen over mensen, bezittingen en informatie.

Dit gebeurt allemaal in naam van gemeenschapsleven. „Maar”, zegt Koire, „dit is geen welzijnsgemeenschap van mensen, maar van bedrijven. Onze persoonlijke vrijheid staat hier op het spel.”

Grenzen vallen weg, officieel in naam van persoonlijke vrijheid en mondiaal denken. Zodoende kan arbeid eindeloos vloeien. Dat wordt verkocht onder efficiëntie, maar uiteindelijk zullen de lonen dalen en volgt de uitbuiting van de arbeider.

Probleem is dat de mensen zich hier vrijwillig aan overgeven. Door de angst die wordt gecreëerd. En juist daarvoor zijn de huidige crises noodzakelijk. De klimaat- en coronacrisis maken de geesten rijp voor een nieuw normaal. Koire: „Wereldwijde crises vereisen een wereldwijd antwoord en dat vraagt een wereldwijd bestuur.”

Nieuwe Wereldorde, oude papieren

Het klinkt even ingewikkeld als sinister. Een machtige geheime elite, met een globalistische agenda, die samenspant om de totale heerschappij over de aarde in handen te krijgen. Soevereine natiestaten zullen uiteindelijk door een autoritaire wereldregering worden vervangen. Daarmee is de Nieuwe Wereldorde, als eindpunt van de historische vooruitgang, een feit.

Niet voor niets staat het idee van de Nieuwe Wereldorde in deze vorm als complottheorie te boek. Maar dat neemt niet weg dat de term al oude papieren heeft en ook lang niet altijd naar een totalitaire machtsovername verwijst.

Om bij de recente geschiedenis te blijven: leiders als de Amerikaanse president Woodrow Wilson en de Britse premier Winston Churchill bedienden zich ook van deze bewoordingen om de dramatische veranderingen in de wereldwijde verhoudingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog aan te duiden.

De Amerikaanse president George Bush gebruikte de term zelfs als titel voor een toespraak tot het Congres in 1990: ”Towards a New World Order”. Daarin beschreef hij zijn ideeën over inrichting van de internationale gemeenschap in de periode na de Koude Oorlog.

Maar het meest tot de verbeelding spreekt de term in tal van complottheorieën, waarin meer of minder omstreden geheime genootschappen als de Vrijmetselaars, de Illuminatie en de leden van de Bilderberg Conferentie een rol spelen.

De coronacrisis heeft weer een geheel nieuwe impuls aan deze gedachtenspinsels gegeven.