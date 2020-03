Hoe coronapatiënt Edwin Klaasen anderhalve week in quarantaine zat

Tijdens een skivakantie in Noord-Italië liep bakker Edwin Klaasen (46) het coronavirus op. Elf dagen zat hij samen met zijn vriendin Vivian en twee kinderen thuis in Waalwijk in quarantaine. Woensdag ging de Brabander weer naar buiten.

Extra genoten van de zon?

Klaasen, woensdagmiddag per telefoon: „Ik ben beter en mag weer naar buiten! Vanmorgen ben ik weer naar de zaak gegaan. Ik geniet van mijn hobby: brood maken. Op mijn werk bezorgde iemand van mijn autodealer vier Bossche bollen. Ik werd heel blij van dat gebak. Al heb ik afgelopen dagen via sociale media natuurlijk wel nadrukkelijk gesolliciteerd naar die traktatie.”

U liep het virus op in Noord-Italië. Hoe ging dat?

„Met verschillende andere stellen, in totaal enkele tientallen mensen, gingen we daar op skivakantie. Vivian, sinds enkele maanden mijn vriendin, en mijn twee zoons van 14 en 17 waren ook mee. Op zaterdag 29 februari reden we samen met de andere gezinnen weer terug naar Nederland.

Vaste traditie is dan de schnitzelavond in München, een tussenstop in het zuiden van Duitsland. In die stad overnachtten we in een hotel. Die zaterdagavond in München zat iedereen aan tafel een beetje te kuchen. We maakten daar nog grapjes over. „We hadden in de skilift moeten kuchen, dan hadden we het lekker rustig gehad.” Dat soort opmerkingen zou ik nu niet meer maken. Het lachen vergaat je wel.Toen we zondagmiddag thuis kwamen in Waalwijk, voelden we ons grieperig. Hoofdpijn, koorts en hoesten.”

Dacht u aan corona?

„Niet voortdurend. De zaterdag van vertrek naar Nederland werd duidelijk dat ons skigebied tot risicogebied was bestempeld. Op internet ontdekte ik dat onze ziekteverschijnselen passen bij het coronavirus. Ik besloot maandag 2 maart mijn verantwoordelijkheid te nemen en niet naar de zaak te gaan. Het griepgevoel bleef. De dagen daarna voelde ik druk op mijn borst. Via de groeps-app van mij skivrienden ontdekte ik dat ook andere groepsleden symptonen van corona hadden. Ik heb de GGD en mijn huisarts gebeld. Woensdag 4 maart zijn Vivian en ik getest. De dag erna bleek dat we het coronavirus hadden opgelopen.”

U zat anderhalve week thuis in quarantaine. Lastig om opgesloten te zitten tussen vier muren?

„De eerste dagen was ik ziek. Dan ben je blij dat je kan liggen of zitten. Daarna hebben we veel gepuzzeld. De puzzels zaten in een zogeheten overlevingskit. Die kregen we van vrienden. Verder heb ik de afgelopen anderhalve week veel naar schaatswedstrijden op tv gekeken.

Je mag tijdens zo’n periode ook ongegeneerd bezig zijn met je telefoon. Uiteraard heb ik het nieuws over corona gevolgd. We kregen nogal wat berichtjes van mensen die naar onze gezondheid informeerden en ons bemoedigden.

Allerlei lieve mensen hebben ons geholpen. Een vriendin kocht boodschappen en zette die bij ons voor de deur. Die boodschappen pakte ik vervolgens weg. Ook nu krijgen we bloemen en chocola. Woensdag werd er zelfs kipsaté afgeleverd, afkomstig van een horecagelegenheid waar ik vaak kom.”

Houden de kinderen het uit?

„Mijn oudste zoon was het beu om in quarantaine te zitten. Die wilde naar buiten. Maar dat kan dus niet. Ik heb contact opgenomen met de rector van zijn school. Afgelopen dagen konden mijn zoons thuis huiswerk maken. Via app kregen ze schoolopdrachten. Ze zaten ook veel te gamen. Mijn twee kinderen en mijn vriendin zitten nog steeds thuis in quarantaine.”

Bent u niet bang dat u nog eens besmet raakt met het coronavirus?

„Nee. Volgens de GGD-richtlijnen ben ik virusvrij, omdat ik al minstens 24 uur geen klachten meer heb. Ik neem zeker allerlei hygiënevoorschriften in acht. Als iemand op een tankstation zou vragen of hij op mijn telefoon even wat foto’s van de skivakantie mag bekijken, is het verstandig dat ik daarin niet toestem. Want mijn vriendin, die nog niet klachtenvrij is, zou op mijn telefoon gekucht kunnen hebben.”

In Brabant zijn relatief veel coronapatënten en zijn deze week allerlei massa-evenementen verboden. Hoe ervaart u het dat in uw provincie die maatregelen zijn genomen?

„Ik vind het goed dat de autoriteiten strenge maatregelen nemen. Prima dat premier Rutte Brabanders maandagavond opriep zo veel mogelijk thuis te werken. We hebben met zijn allen een probleem en moeten dat proberen in te dammen.”

Hoe ziet u de nabije toekomst?

„Ik pak mijn werk weer op. Ik doe niets liever dan mensen blij maken met brood en nadenken over gezond eten. Zodra mijn vriendin Vivian minstens 24 uur klachtenvrij is, willen we een mooie wereldstad bezoeken. Ja, die moet dan wel coronavrij zijn.” Grappend: „En we gaan zonder telefoon.”