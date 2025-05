Voor eerst in jaren geen bruinvissen in nood

SOS Dolfijn heeft dit jaar nog geen enkele bruinvis in nood moeten opvangen, meldt de hulporganisatie voor kleine walvisachtigen. Dat is opmerkelijk, want normaal gesproken is het erg druk tussen januari en april voor het reddingsteam. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 2006 dat het team een rustig ‘strandingsseizoen’ meemaakte.