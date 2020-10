Geëvacueerde bewoners Kerkrade terug naar huis

De bewoners van de 36 woningen die dinsdagavond werden geëvacueerd na een gaslek in Kerkrade, kunnen terug naar huis. Dat maakte de Veiligheidsregio Zuid-Limburg woensdagochtend bekend.

Hun woningen werden dinsdagavond van het gas gehaald zodat Enexis aan de lekkende leiding aan de Patronaatstraat kon werken. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Voor hen was onderdak geregeld. Naar verwachting heeft iedereen in de loop van woensdag weer gas.

Enexis is woensdagochtend met het herstel van de gasleiding begonnen. De oorzaak van het lek is onbekend. Er waren geen werkzaamheden in de straat. Enexis spreekt van een „spontane storing”.

Eerder op dinsdag ging het ook al mis en moesten mensen in Kerkrade hun woningen uit wegens een gaslek. Daarbij ontruimden de hulpdiensten zo’n twaalf woningen aan de Marktstraat.