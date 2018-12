Familierechtadvocate: Scherpe randjes zijn van wet kortere alimentatie af

Als de Tweede Kamer er dinsdag mee akkoord gaat, en de Eerste later, wordt de plicht van kostwinners om hun ex-partner te onderhouden in de meeste gevallen ingekort van twaalf naar vijf jaar. De mening van een christelijke advocate over de verkorting van de partneralimentatieplicht.

Mr. Natasja Barské-Gelling, familierechtadvocaat en mediator bij BVD Advocaten in Veenendaal, staat niet direct te juichen bij de verkorting van de alimentatieplicht. „Ik had liever die liever op twaalf jaar willen houden, met uitzondering voor de kortgetrouwden.”

Toch vindt ze het huidige voorstel stukken beter dan de eerste versie van de initiatiefwet die in 2015 werd ingediend. „De Raad van State keurde die destijds af en het riep ook veel maatschappelijke weerstand op. Veel groepen zouden er slecht mee af zijn, zoals getrouwde vrouwen met kinderen die jarenlang niet hadden gewerkt. Inmiddels zijn de scherpe randjes eraf.”

Welke?

„Voor echtparen met kinderen onder de 12 jaar blijft de alimentatieplicht twaalf jaar. Voor alimentatiegerechtigden –meestal vrouwen– van 50 jaar en ouder, gaat de alimentatieplicht van twaalf naar tien jaar evenals bij huwelijken die langer dan vijftien jaar duurden. Bovendien kan de rechter bij schrijnende gevallen toch een alimentatie van langere duur opleggen.”

Jaagt deze maatregel moeders met kinderen de arbeidsmarkt op?

„In het oorspronkelijke voorstel wel, maar nu niet meer.”

Gaat de kortere alimentatieverplichting de drempel voor scheidingen verlagen?

„Ik verwacht van niet. De alimentatie is altijd een hobbel, maar zelden doorslaggevend in de keuze om al dan niet te scheiden.”

Moet de alimentatietermijn worden teruggeschroefd omdat vrouwen er vaak misbruik van zouden maken?

„Uit de rechtspraak blijkt dat vrouwen weleens stiekem samenwonen om hun alimentatie niet te verliezen. In de christelijke achterban komt dat minder voor; daarin kiest men vaak voor een nieuw huwelijk. Dan vervalt de alimentatieplicht van hun ex. Dat gebeurt als vrouwen hertrouwen of gaan samenwonen.”

Wat vindt u zelf van de verkorting?

„Het past binnen de maatschappelijke trend waarin ieder mens voor zichzelf moet zorgen. Dit in tegenstelling tot de trouwbelofte waarin partners beloven levenslang voor elkaar te zorgen. De wijziging stelt nu echter veel minder voor dan in het oorspronkelijke plan; ik vind die nu wel acceptabel.”