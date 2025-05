DNA- en glassporen leidden politie naar verdachten kunstroof

De politie kreeg de tip over de weggegooide kleding al een dag na de kunstroof van een bewoonster aan de Pelikaanstraat in Assen, langs de vluchtroute naar Rolde. Zij vond in de container een plastic tas met een sporttas en kleding die leek op de kleding van de verdachten.

In de broek en de jas uit de container vond de politie glassplinters. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de glassplinters onderzocht en noemt het extreem waarschijnlijk dat ze uit het museum afkomstig zijn.

De weggegooide sporttas is volgens het OM op 21 januari gekocht bij de Decathlon in Alkmaar. De koper daarvan is herkend als Bernhard Z.