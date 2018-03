Etenswaren domineren slechtste slogans verkiezingen

Politieke partijen bedenken in verkiezingstijd de meest bijzondere slogans om extra stemmen te trekken. Sommige zijn tenenkrommend. Het platform SlechteSlogans.nl heeft een verkiezing voor de allerslechtste uitgeschreven.

VVD Delft verleidt kiezers met een bitterbal

”Minder belasting. Meer bitterballen!” is een paar maanden geleden bedacht door Bart Smals, fractievoorzitter van de Delftse VVD.

De slogan mag dan flauw zijn, er zit volgens Smals wel een kern van waarheid in. „Delft is qua lokale belastingen de duurste gemeente om te wonen. Wij willen die belastingen verlagen, zodat mensen zelf kunnen kiezen waar ze hun geld aan uitgeven. Aan bitterballen bijvoorbeeld.”

De slogan is volgens de 47-jarige fractievoorzitter ook een uiting van zelfspot. „Het is een knipoog naar de VVD als bitterballenpartij. Campagneteams gebruiken de snacks bijvoorbeeld om potentiële kiezers te verleiden.”

Dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie van het bolvormige borrelhapje houdt, werd in juli vorig jaar onderstreept in de Utrechtse gemeenteraad. De Partij voor de Dieren wilde op gemeentelijke bijeenkomsten minimaal 50 procent vegahapjes serveren, in plaats van alleen maar bitterballen. De VVD diende een ”bitterballenmotie” in voor het monopolie van hun geliefde bittergarnituur. De motie werd afgewezen.

De poster met bitterballenslogan hangt overigens alleen bij toiletten in Delftse kroegen. „Zo’n jolige slogan hoort daar thuis. Mensen die in een café naar het toilet gaan, zijn wel in de stemming voor zo’n grapje”, denkt Smals.

Vrij Beverwijk: Zo VRIJ! als een aardbei!

Ze was 8 jaar oud toen Pim Fortuyn werd vermoord. Sindsdien is Kelly Uiterwijk (23) uit Beverwijk geïnteresseerd in politiek. Nu doet ze als lijsttrekker van Vrij Beverwijk voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

”Zo VRIJ! als een aardbei!” is volgens Uiterwijk een logische optelsom. „Beverwijk is de aardbeienstad van Nederland; we zijn groot geworden door aardbeienteelt. Daarnaast strijd ik voor vrijheid. Vrij en aardbei rijmen op elkaar, dus lag deze slogan voor de hand.”

Iedere kandidaat op de lijst van Vrij Beverwijk heeft een eigen slogan. Uiterwijk wilde per se als vrijheidsstrijder op de poster staan. „Ik was na de moord op Fortuyn echt verbijsterd dat iemand vanwege zijn mening om het leven werd gebracht. Als 8-jarig meisje vond ik de vrijheid van meningsuiting daarom al belangrijk. Daarnaast wil ik vrijheid voor onze inwoners. De regeldruk vanuit de gemeente moet bijvoorbeeld lager.”

Hoe ze het vindt dat haar slogan kans maakt op het Rode Potlood, de prijs voor slechtste politieke slogan? Uiterwijk: „Dat is toch geweldig. Dit maakt de hele campagne goed. Hopelijk trekt de aandacht voor mijn slogan nog wat kiesgerechtigden naar het stemlokaal. Beverwijk is namelijk een van de gemeenten met de laagste opkomst bij verkiezingen. Vier jaar geleden was die slechts 42 procent.”

CU Zwolle: Bedankt dat je naar me omcake

”Bedankt dat je naar me omcake” is niet de campagneslogan van de Zwolse ChristenUnie. „Hij hoort bij een actie om vrijwilligers en mantelzorgers te bedanken”, legt CU’er Marijke Brouwer (29) uit. „Die actie was op nationale complimentendag. Mensen konden mantelzorgers nomineren. Wij hebben deze genomineerden op 1 en 2 maart een bezoekje gebracht en daarbij gaven we ze een lekkere cake. Vandaar: omcake.”

De actie stond overigens wel in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Brouwer: „Zorg is een belangrijk onderdeel van onze campagne. Met deze actie keken –caken– we terug op vier jaar waarin heel veel mensen mantelzorg hebben verleend. Die wilden we in het zonnetje zetten.”

De poster met de slechte slogan heeft niet aan lantaarnpalen gehangen. „Hij heeft alleen op sociale media gestaan. Onze volgers hebben we voortdurend op de hoogte gehouden van onze actie, dus ze wisten dat we cakes gingen uitdelen.”

„Iedereen binnen de partij vond de slogan leuk. Het is een knipoog”, vertelt Brouwer. „Deze actie hoeft niet zo serieus te zijn. We kunnen trouwens terugkijken op een geslaagde actie. We hebben zeventig cakes uitgedeeld.”

”Oog voor Zwolle, oog voor elkaar” is de echte campagneslogan van de Zwolse ChristenUnie.

Stad in bad mag zichzelf best op de borst kloppen

Kandidaat-raadslid Esther Scholten (46) uit Den Helder is de bedenker van ”Ga met D66 in (de)bad”. De slogan en bijhorende poster staan volgens Scholten bol van symboliek. „Inwoners van Den Helder slaan zichzelf bepaald niet op de borst over hun stad.”

Best onterecht, vindt ze, want het is een prachtige plaats. „We zijn aan veel kanten omringd door water. De stad ligt als het ware in bad. Dat biedt mogelijkheden voor ontwikkeling. Den Helder is bijvoorbeeld een uitstekende uitvalsbasis voor watersporters.”

Het gezicht van de D66-campagne is de groene badeend die ook op de poster poseert. „Wij delen op straat geen flyers uit, maar badeendjes. Teksten op een flyer worden vaak slecht gelezen. Zo’n eendje onthoudt iedereen”, aldus de politica.

Ook de keuze voor een badeend is niet zonder reden. „Den Helder moet net als dat eendje boven komen drijven. We moeten aantrekkelijker worden, voor burgers en bedrijven.”

Scholten was zich er een paar maanden geleden terdege van bewust dat de slogan „een beetje fout” is. „Zo creëer je aandacht. Ik zeg altijd: het maakt niet uit hóé mensen over je praten, áls ze maar over je praten.”

Met de slogan probeert Scholten de politiek wat humoristischer te maken. „Die is soms té serieus.”