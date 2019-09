Capellenaar plant wijngaard in eigen gemeente naar Grieks voorbeeld.

Het lijkt een grapje, maar de eerste druivenstokken staan in de grond. Langs de Abram van Rijckevorselweg, de provinciale weg die loopt vanuit Rotterdam naar Capelle aan den IJssel, is een klein stukje wijngaard geplant.

„Ik was op vakantie op het Griekse eiland Santorini. Daar staat het vol met wijnranken. Als wijnliefhebber borrelde het idee bij me op dat het leuk zou zijn om hier in de Capelse wijk Fascinatio ook een wijngaard te hebben”, vertelt Hans Tabé.

„Bovendien zou het mooi passen in het plan van de gemeente Capelle aan den IJssel om de zuidhelling van de Abram van Rijckevorselweg te vergroenen. En jawel, nu kan over een paar jaar Capelse wijn worden gedronken.

Hoe werd het idee werkelijkheid?

„Samen met Rob Verduin heb ik het voorstel ingebracht in het wijkoverlegplatform van Fascinatio, waar het werd omarmd. Om de wijngaard te realiseren en te exploiteren hebben we de Stichting Wijngaard Sjatoo 010 opgericht. Sjatoo is afgeleid van het Franse château, dat kasteel betekent.

Ook hebben we ons laten adviseren door de stichting Nederland Zoemt die zich inzet voor het welbevinden van de bij. De gemeente stelde vervolgens grond beschikbaar waarop we druivenstokken konden planten Op de helling van de Abram van Rijckevorselweg is nu een proefstation gerealiseerd met tweehonderd stokken. Als deze proef lukt, volgen nog drie percelen van de helling.”

Welke druivenrassen zijn er geplant?

„Dat is de Solaris, afgeleid van solar, de zon. Het is een nieuw, wit druivenras dat vroeg rijp is en geschikt is voor ons wat koudere klimaat. En we hebben de Regent geplant, een rode druivenras.

De grond waarin de wijnstokken staan is bestrooid met schelpen die voor de nodige kalk zorgen en tussen de stokken hebben we bloemenmixen gestrooid om bijen, vlinders en andere insecten te trekken.”

Door wie wordt de wijngaard onderhouden?

„De wijngaard gaat volledig gerund worden door vrijwilligers. Als stichting willen we hen een training aanbieden en een cursus wijnranken snoeien. Ongetwijfeld bevordert dat de sociale samenhang in de wijk.”

Wanneer kunnen we Capelse wijn drinken?

„We denken dat er over drie jaar voldoende geoogst kan worden om wijn van te maken. Het maken van de wijn zullen we uitbesteden aan een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dan komt de Capelse wijn in de fles en kan deze worden verkocht. De winst zullen we dan weer besteden aan groenprojecten in de wijk Fascinatio.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws