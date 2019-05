Akerboom: We vinden ondermijning niet erg genoeg

Het Nederlandse publiek moet ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld, veel belangrijker gaan vinden.

Dat zei korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie woensdag bij de presentatie van de jaarverantwoording over 2018. „Het moet voor de samenleving prioriteit worden. We vinden het niet erg genoeg”, zei Akerboom.

Ondermijning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op motorbendes, georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt of cocaïnesmokkel via de havens. „Het is in Nederland heel normaal dat mensen op een dancefeest een pilletje gebruiken. Dat lijkt onschuldig, maar de criminaliteit die meekomt is dat niet. Gebruikers zouden zich meer bewust moeten zijn van de wereld die ze in stand houden.”

Hoewel de geregistreerde criminaliteit opnieuw is gedaald, waarschuwt de politie voor een stijging. Het aantal misdrijven was vorig jaar vrijwel gelijk aan dat van 2017, in de laatste drie maanden zelfs iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.