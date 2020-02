Uitstel en filtering digitale media beide mogelijk

Het onderzoek van Safer Internet Centre Nederland naar internetgebruik onder jongeren en de aanhoudende problematiek rond digitale media worden terecht onder de aandacht gebracht. We hebben daar wel enkele aanvullingen op.

In het interview met Yona-voorzitter Cornelis Bosch (RD 11-2) werd op de vraag „Internetfilters voldoen niet meer?” min of meer bevestigend geantwoord. Met daarbij (wel duidelijk) het advies toch een internetfilter te nemen voor de thuiscomputer.

Wij hebben goede ervaringen met Covenant Eyes: een (internet)filter voor de smartphone, een app die wel degelijk goed filtert. Plaatjes of filmpjes in appjes die niet binnen onze waarden passen, worden gerapporteerd aan je buddy (degene die samen met jou je digitale gedrag spiegelt). Dat kan je ouder zijn, je broer of zus of beiden. Zo ontstaat een open systeem, zoals bij de app van Yona, maar dan inclusief filtering.

De app is, anders dan die van Yona, voor verschillende systemen beschikbaar. Hij draait op Android, iOS en Windows. Ouders kunnen zo hun kinderen ook laten meekijken op hun telefoon, door dagelijkse of wekelijkse rapportages te ontvangen. Hierdoor ontstaan transparante, vormende gesprekken en is er tegelijk filtering.

Tweemens

Dit alles gaat vooral over de techniek. We moeten inderdaad een slag dieper: ”Genadefilter is het beste filter”, stond dan ook terecht boven het interview. We moeten daarbij wel met twee woorden spreken. David mocht door genade „een man naar Gods hart” zijn, maar viel ook in de zonde, door te (blijven) kijken. Voor Gods kinderen is in de zonde vallen enerzijds een diepe smart en een waarschuwing; anderzijds is het een troost dat ze dit in de Bijbel tegenkomen. Vanwege wat Paulus schrijft over het tweemens zijn en blijven en de strijd die ze daarom hebben (Romeinen 7).

Christus is zo diep afgedaald, dat Hij dwalende schapen toch weer terugbrengt. Dat ontslaat hen echter niet van de plicht om middelen in te zetten ter afscherming. Hoeveel duisternis kan een kind van de Heere niet over zijn of haar ziel brengen door toch ook eens door te klikken... Cornelis Bosch bedoelde in het artikel „dat genade ons ervan kan weerhouden om te zondigen”, zo bleek uit het contact dat we met hem over het artikel hadden. En zo is het ook.

Ook Gods kinderen hebben dus zowel genade als een filter nodig. Een nabij leven met bescherming van Boven, maar ook middellijkerwijs technische hulpmiddelen in de vorm van apps zoals Covenant Eyes. Neem als opvoeders de tijd om het (Engelstalige) product voor uzelf en uw kinderen in uw gezin te integreren. Het is deze inspanning zeker waard. Via ouderplatform BewustGezin.Nu is meer info op te vragen.

Schadelijke effecten

Steeds meer ouders vragen, zo stond aan het slot van het interview te lezen: „Is het wel gezond om een kind van 12 jaar al een telefoon te geven? Kunnen we zoiets niet een paar jaar uitstellen?” Dat is inderdaad een goede basisbeslissing als het, naast vorming, gaat over regulering van smartphonegebruik.

Argumenten voor een zo lang mogelijk uitstel, zowel vanuit wetenschappelijke hoek als vanuit de Bijbel, zijn er te over. Denk aan de vele onderzoeken over de effecten van digitaal lezen op de hersenen. Wat we digitaal lezen, blijft minder goed ‘hangen’ dan wat we van papier (lees: boek) tot ons nemen. Laten we ook beseffen wat het bekijken van pornografische beelden voor effect heeft op ons (toekomstige) huwelijksleven.

Het is hard nodig dat we ons verdiepen in deze argumenten tegen een al te snel en gemakkelijk gebruik van digitale media. Daarvoor kunnen we kennisnemen van vele boeken en artikelen. Bijvoorbeeld van seculiere wetenschappelijke schrijvers als Theo Compernolle, Margriet Sitskoorn, Erik Scherder en Cal Newport. Daarnaast zijn er de nodige auteurs van christelijke signatuur, onder wie Tony Reinke, Marc de Vries en Steef de Bruijn.

Willem-Jan Joosse is ouder en stuurgroeplid van ouderplatform Bijbelse mediaopvoeding BewustGezin.NU. Ella Joosse-Janse is ouder.