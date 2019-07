Joodse kabbala is occulte filosofie

De kabbala is bezig met een opmars. Een kritische distantie van deze oude mystieke Joodse stroming is daarom op zijn plaats. „Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere.”

Het RD (20-6) introduceert de kabbala-expositie in Amsterdam. Het artikel is er duidelijk over dat het in de kabbala gaat om speculatie, magie, astrologie, alchemie en occultisme. Anderzijds prijst het de expositie aan als „een uniek stukje Joodse cultuurgeschiedenis”, „diepzinnige filosofie”, en „zeker (...) de moeite waard.” Ik had iets meer duiding en distantie verwacht.

Mysterie en magie van de kabbala ontsluierd

De kabbala is bezig met een opmars. Ze nestelt zich in het postmoderne, geestelijke vacuüm van onze tijd. Juist voor christenen is het verleidelijk zich erin te verdiepen en zich erdoor te laten meevoeren. De kabbala presenteert zich als de sleutel tot het verstaan van de Tenach (Oude Testament) en veel christenen staan sympathiek tegenover Israël en het Jodendom.

Helena Blavatsky, negentiende-eeuwse occultist, onderzoekster van oude religies en grondlegster van de theosofie, legde uit dat de kabbala aanvankelijk een mondelinge overlevering was en dat ze esotherisch van aard was. Deze ”geheime wetenschap” was bestemd voor ingewijden (geïnitieerden) en onmisbaar om de verborgen betekenis van de heilige Joodse geschriften te kunnen interpreteren.

Vergezochte ijdelheden

De kabbala is niet onschuldig, net zomin als de oude gnostiek en moderne new age. De christelijke Jood Isaäc da Costa noemde haar: „Een soort oosters theosofische wetenschap die uit letters en cijfers uit TeNaCH mystieke vreemdheden en zelfs magische krachten meent te kunnen afleiden. De kabbala is een chaos van vergezochte ijdelheden, waaruit hier en daar een straal van hogere Bijbelse waarheden doorbreekt.”

Volgens de christelijke Amerikaanse schrijvers Rebecca Brown en Daniël Yoder is de leer van de kabbala „een vervolg op de oude aanbiddingsdienst van Baäl en Moloch (in het Oude Testament door God streng veroordeeld). In werkelijkheid gaat het om een vorm van satanisme, hoewel mensen die er deel van uitmaken de naam satan nooit gebruiken.”

De universaliteit van de kabbalistische kennis ging aan het Jodendom vooraf. Haar occulte wortels gaan terug naar het oude Babylonië en Egypte. Het Jodendom heeft deze kennis geïntegreerd tijdens de ballingschap en grijpt terug op een gemeenschappelijke basis samen met andere godsdiensten en tradities. Anno 2019 vormt dit een fundament voor integratie van godsdiensten en het aanbidden van ”de Ene”.

Het uitgangspunt van de kabbala is: „Ken uzelf, word als God.” Dat is precies wat de slang Eva in het paradijs voorhield. In de kabbala staat ook een boom centraal. Deze wordt de boom de levens genoemd, maar is ten diepste de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het doel is namelijk het verwerven van verborgen, occulte kennis. De boom definieert de ”32 paden der wijsheid”, en vormt als het ware de ladder waarlangs de mens opklimt naar het hogere. De kabbala is een weg van zelfverlossing. Joodse mystici proberen door meditatie en het houden van 613 geboden en verboden tot een hogere bestaanswijze op te klimmen. Echter, niet de kabbala is de weg, maar: „Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6).

Transgenderideologie

De kabbala leert dat goed en kwaad beide hun oorsprong vinden in het goddelijke. De kabbala bemiddelt tussen goed en kwaad. Het goede zal het kwade overwinnen door goede werken van de mens. Zelfs satans naam Samael zal hierdoor veranderen in Sa’el, een van Gods 72 heilige namen, aldus de pionier van het wetenschappelijk onderzoek naar de kabbala, Gershom Scholem.

De oermens zou naar Gods beeld als tweeslachtig (hermafrodiet) zijn geschapen. De zondeval zou deze oermens hebben gescheiden in man en vrouw. Geslachtsgemeenschap zou transcendente realisatie van het goddelijke zijn, door vereniging van de gescheiden mannelijke en vrouwelijke natuur.

Volgens rabbi David J. Meyer kent de Joodse traditie zelfs zes genders, en ook de transformatie van het ene in het andere gender. De kabbala biedt daarmee volgens hem een prima bedding voor een transgenderideologie.

Om dit alles is een kritische distantie op zijn plaats. Ook in 2019 is van toepassing wat de apostel Paulus schrijft aan de Kolossensen: „Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.” (Kolossensen 2:8)

