Internationalisering doet gewone burger onrecht

Recente ontwikkelingen laten zien dat de vrijheid en beschermwaardigheid van de Nederlandse burger voortvarend worden ingeperkt. Waakzaamheid is geboden.

Agrariërs worden bedreigd door tal van zogenaamde duurzaamheidseisen en concurrentievervalsende maatregelen, zoals CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada. Dat de ChristenUnie „tevreden is na handreiking Kaag” (RD 14-2) is de partij onwaardig. In NRC stond: „Stem CETA af, het dient het grootkapitaal. Ruim drie miljoen Europeanen steunden een burgerinitiatief tegen het verdrag. En ook Canadese vakbonden, parlementariërs, milieu- en andere groepen luidden de noodklok” (10-2).

ChristenUnie „tevreden” na handreiking Kaag

Urk wees het Noordzeeakkoord af (RD 10-2). Terecht. Onder het mom van duurzaamheid staan de overheid en het grote bedrijfsleven, gesteund door de milieulobby, op het punt om de belangrijkste Noordzeevisgronden te confisqueren en onherstelbaar te beschadigen. Op de YouTube-filmpjes ”De privatisering van de Noordzee en het einde van de visserij, deel I en II” leggen drie vissers uit tot welke schade de duurzaamheidsagenda leidt en hoe ze in hun broodwinning worden bedreigd.

Urker vissers leggen bom onder Noordzeeakkoord

Kaalslag

Het op grote schaal verbranden van hout in biomassacentrales, eveneens in het kader van duurzaamheid, leidt tot kaalslag in Nederlandse, Baltische, Canadese en Noord-Amerikaanse bossen. Om de Europese klimaatdoelstellingen voor ”duurzame energie” te halen, worden miljardensubsidies verstrekt voor biomassa. Ook bomenkap onder de noemer van ”natuurherstel” levert forse subsidie op. Het mes snijdt op deze manier dus aan twee kanten.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, gemeenten en waterschappen doen er allemaal driftig aan mee. Kwetsbaar duinlandschap in Schoorl, oude Veluwse bossen, het coulisselandschap in de Achterhoek, ze moeten er allemaal aan geloven. Voor de energiereuzen is het kassa.

Fascisme

We zien niet dat bevolkingsgroepen als de zelfstandige boeren en vissers het moeilijk hebben en (zullen) verdwijnen. Hier eindigt het echter niet. Onze democratie wordt in rap tempo fascistisch. Fascisme is de corrumperende verbintenis tussen ”Big Business” en ”Big Government”. Anno 2020 zijn zowel overheden (met bijbehorende adviesorganen, denktanks, ngo’s en lobbyclubs) als bedrijven hoofdzakelijk supranationaal georganiseerd. Ze zijn beperkt loyaal aan individuele natiestaten, hun culturen en hun burgers. Premier Rutte en politiek Den Haag zijn slechts de mascottes van onze nationale soevereiniteit.

Wat zijn de gevolgen hiervan? Bezit en inkomen concentreren zich bij een kleine, rijke en internationale elite. Onteigening, sanering en aantasting van de leefomgeving worden doorgevoerd ten behoeve van ”hogere” belangen. Nationaal bezit, infrastructuur, nuts- en zorgvoorzieningen worden geprivatiseerd en opgeofferd voor economisch gewin. Het internationale kapitaal onttrekt zich aan belastingen, wetten en toezicht. Het creëren en laten imploderen van ”bubbles” leidt tot economische en sociale instabiliteit, waarop de veroorzakers kunnen parasiteren.

5G

De risico’s van dit economische kamikazegedrag worden afgewenteld op burgers, bijvoorbeeld door het innen van negatieve rente als gevolg van verruiming van de geldmarkt en het overeind houden van banken bij financiële crises. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt gelden onzekere banen als het nieuwe normaal; denk aan het wetvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. De uitrol van het draadloze 5G-netwerk leidt, gewild of ongewild, tot een controlesysteem waarin privacy echt tot het verleden behoort. Daarbij zijn de gezondheidseffecten van 5G op z’n minst onduidelijk.

De grip op onze maatschappij heeft ook een immateriële kant. De Bijbel zegt dat het rijk van de antichrist een totalitair wereldrijk zal zijn. Laten we daarom waakzaam zijn.

De auteur is zelfstandig ondernemer.