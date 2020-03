Gratis anticonceptie is zoethoudertje

Anticonceptie in het basispakket dient niet het belang van de vrouw. Effectiever is kinderen vanaf jonge leeftijd goede waarden over seksualiteit te leren.

Bureau Clara Wichmann wil anticonceptie voor elke vrouw in het basispakket. Daarom heeft het instituut de staat gedagvaard om dat via de rechtbank af te dwingen. Het bureau voert het proces namens zevenduizend mede-eisers, onder wie Dokters van de Wereld, WomenInc, Verenigde Nederlandse Apotheken en het Humanistisch Verbond.

Elke vrouw moet kunnen genieten van seks zonder het risico op kinderen. En als zij ook niet voor de kosten hoeft op te draaien, staat haar gelijkheid aan de man niets meer in de weg. De eisers zien gratis anticonceptie als een fundamenteel reproductief recht waar niet alleen mannen en vrouwen, maar de hele samenleving baat bij heeft. Anticonceptie ontsluit het economische potentieel van vrouwen.

Droomwoord in de dagvaarding is ”family-planning”. Dit woord is continu onderwerp van strijd, tot op mondiaal niveau. De Verenigde Naties is het tot nu toe niet gelukt het eens te worden over wat reproductieve rechten, inclusief family planning, precies inhouden.

Maar laten we eens een poging doen: family-planning zou een mooi, goed, gezond concept kunnen zijn van een man en een vrouw die openstaan voor liefde en leven. Kernwoorden bij family-planning zouden liefde, begrip, vrijgevigheid, nederigheid, geduld, zelfbeheersing, trouw, communicatie, zorg en samenwerking moeten zijn. Dit bouwt sterke relaties tussen ouders en geeft kinderen een steun in de rug.

Egoïstische kijk op seks

Wie doorleest in de dagvaarding, krijgt niet de indruk dat de idee van reproductieve rechten inclusief family-planning iets te maken heeft met zelfbeheersing en trouw. Integendeel, de eisers zijn voorstander van een hedonistische, individualistische en egoïstische kijk op seks. En daarvan kun je niet zeggen dat die goed is voor de gezondheid van vrouwen. De opmars van de seksuele revolutie heeft geresulteerd in een hoger aantal echtscheidingen, éénouderkinderen, abortussen en SOA’s dan ooit. Mensenhandel groeit, vooral in de thuisprostitutie en escort.

De Australische feministe Germaine Greer en Holly Grig-Spall, auteur van ”Sweetening the pill”, namen jaren geleden al openlijk afstand van „een wereldwijde cultus van anticonceptie.” Greer stelt dat „anticonceptie vrouwen ziek maakt en tot slavinnen herleidt.” Grigg-Spall schrijft dat „vrouwen altijd beschikbaar moeten zijn, waardoor de overheersende rol van de man versterkt wordt.”

Sarah Hill, auteur van ”Je brein aan de pil”, beschrijft hoe anticonceptie, en vooral de pil, je eetpatroon, stressniveau, emoties, seksuele voorkeuren en humeur beïnvloedt. Een greep uit meer en minder voorkomende bijwerkingen: misselijkheid, migraine, cardiovasculaire ziekten (beroerte en hartaanval), cysten in de eierstokken, zwaardere menstruatie, depressie, angst, gewichtstoename, haarverlies, osteoporose en borstkanker.

Massaal wegkijken

Je pil, betaald door de staat, is dan de weg van de minste weerstand. Veel waardevoller én effectiever is kinderen vanaf jonge leeftijd goede waarden over gezonde seksualiteit te leren. Wat het unieke is van hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Hoe ze in liefde en trouw met een ander om kunnen gaan. Hoe ze zich kunnen wapenen tegen ongewilde seksuele avances en druk van anderen en seksueel misbruik kunnen herkennen. Wat de schade is van SOA’s. We kijken nu als samenleving massaal weg van de gevolgen van vrije seks. We durven niets te zeggen van culturen waarin vrouwen niet meer dan gebruiksvoorwerp zijn voor de behoeften van de man. Wat je wilt stimuleren, moet je faciliteren. Daarbij is een gratis pil niet meer dan een zoethoudertje.

De auteur is manager beleidsbeïnvloeding bij de NPV-Zorg voor het leven.