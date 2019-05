CU-SGP: Standpunt Forum over EU een en al onduidelijkheid

Het Europa-keuzemenu bij FVD zal in de praktijk tot brexit-toestanden leiden. Soevereiniteit is ook niet absoluut.

Derk Jan Eppink gaf woensdag een opsomming van zaken waar hij tegen is, zoals Europese belastingen, Eurobonds en een EU-leger. Typisch voor een partij die snel opkomt door vooral hard om zich heen te slaan. Zo had Forum-leider Baudet zijn motie van wantrouwen tegen landbouwminister Carola Schouten, die samen met ondergetekende haar uiterste best heeft gedaan voor de Nederlandse pulsvissers, snel geschreven. Wat heeft Forum gedaan voor de pulsvissers? Niets.

Eppink zoekt in zijn bijdrage de verbinding met ChristenUnie en SGP, en vindt die in de tweede helft van onze verkiezingsslogan ”Samenwerking ja, Superstaat nee”. Dat waardeer ik. Wij willen inderdaad geen Europese superstaat met belastingen, leger en Europees schuldpapier. Maar de twee delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Wij zijn daarom voor nauwe Europese samenwerking op het gebied van handel, klimaat, de aanpak van mensenhandel en belastingontwijking. Niet voor niets begint ons motto met: ”Samenwerking Ja!”

Waar is Forum voor Democratie nou eigenlijk vóór? Een halfjaar geleden was Forum voor nexit. Na alle brexit-onrust is dat standpunt plots vervangen door een onduidelijk verhaal over referenda waarin Europa als een soort keuzemenu wordt gepresenteerd. Een Forum van Onduidelijkheid!

Maar zo werkt het niet. Dat ondervinden de Britten aan den lijve. Ze kunnen het maar niet eens worden over hoe de EU te verlaten. En ondertussen stokken de investeringen en vertrekken bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen en Zwitserland weten het wel. Ze zijn geen EU-lid, maar nemen wel bijna alle regels over en betalen ook mee aan de Europese begroting.

FVD: Nederland wordt tot provincie van EU-staat gemaakt

Volksverlakkerij

Forum schermt graag met het idee van soevereiniteit. Dat is volksverlakkerij. Soevereiniteit voor een klein land als Nederland is nooit absoluut. Worden we monetair soeverein van een euro-exit? Vergeet het! De Nederlandse gulden was al lang voor de euro aan de Duitse mark gekoppeld. Kunnen we na een nexit ons eigen handelsbeleid bepalen? Niet als we willen blijven profiteren van de voor ons zo cruciale Europese binnenmarkt. Zelf een vuist maken tegen Poetin, Erdogan of Xi Jinping? Laat me niet lachen.

Europese samenwerking is verre van perfect en doet soms pijn. Maar mijn keuze blijft om van binnenuit mee te werken aan een Unie die de burgers van haar lidstaten zo goed mogelijk dient.

De auteur is lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP bij de Europese verkiezingen.