Populariteit van de koning is terecht hoog onder het volk

Het zijn slechte jaren voor de republikeinen in Nederland. Hadden ze vijf jaar geleden misschien nog de hoop dat met het aantreden van een man als staatshoofd de sympathie van het volk minder zou worden, dan zijn ze bedrogen uitgekomen. Onderzoek aan de vooravond van Koningsdag 2018 laat zien dat de populariteit van koning Willem-Alexander in de jaren dat hij nu op de troon zit alleen maar is gestegen. Een onderzoek van de actualiteitenrubriek Eenvandaag laat zien dat 85 procent van de ondervraagden er vertrouwen in heeft dat hij zijn werk goed doet. In 2016 was dit percentage 77. Vorig jaar was het al gestegen naar 82 procent.

Koningin Máxima is nog steeds het populairste lid van de koninklijke familie. Prinses Beatrix en prof. mr. Pieter van Vollenhoven delen de derde plaats.

Volgende de geënquêteerden weet de koning goed wat er speelt en is hij een koning van alle Nederlanders. Ook is hij volgens iets meer mensen dan vorig jaar geloofwaardig en presenteert hij zich beter. Verder omschrijven panelleden de koning als betrokken, benaderbaar, open en gewoon. Dat christenen vraagtekens plaatsen bij de levensstijl en zorgen hebben over de zondagsbesteding van het Koninklijk Huis, klinkt niet door in het onderzoek. Toch geven ook zij vast de voorkeur aan deze monarchie boven een republiek. Al met al zijn de mooie cijfers voor de leden van het Koninklijk Huis een prachtig verjaardagscadeau voor de koning, die vandaag 51 jaar oud wordt.

Dat de koning die verdient, laat trouwens ook de keuze van de omgeving zien waar hij en z’n gezin vandaag Koningsdag vieren. Groningen is de afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest in verband met de problemen rond de gaswinning. Deze regio heeft het land door de gasbaten heel veel geld opgeleverd, terwijl de lasten volledig neerkwamen op de Groningers, die soms letterlijk met de brokken zaten. Nu de regering besloten heeft de gaswinning in het gebied terug te brengen naar nul, neemt het vertrouwen in Den Haag weer toe. Maar de wonden zijn zomaar niet geheeld.

De koning heeft met de keuze voor Groningen als plaats voor het vieren van Koningsdag een verstandige beslissing genomen. Als staatshoofd weet hij in welke delen van het koninkrijk zijn aanwezigheid en die van koningin Máxima het hardst nodig is. Dat liet hij trouwens ook al zien door bezoeken aan Sint Maarten na de verwoestingen die orkaan Irma daar had aangericht.

De republikeinen hebben het moeilijk en dat is het beste teken dat de monarchie goed functioneert en niet het ouderwetse instituut is waarvoor het soms gehouden wordt. Ook in een moderne democratie kan het wel degelijk van grote waarde zijn.

Bij een verjaardag hoort een verjaardagswens. Dat God de koning en zijn gezin ook het komende jaar zegenen zal, zowel in tijdelijke als in geestelijke zaken, is de onze.