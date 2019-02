Laat klimaatspijbelaars hun eigen gedrag aanpassen

Het wekt in delen van de maatschappij vertedering op: scholieren die demonstreren voor het klimaat. Kamerleden van onder andere oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP struikelden donderdag bijna over hun enthousiaste beoordeling van de ongeveer 10.000 klimaatspijbelaars die naar Den Haag waren gereisd om de regering op te wekken aandacht te hebben voor de toekomst van de planeet aarde. Ook de media waren enthousiast. Er was amper de schijn van objectieve verslaggeving en de aandacht die de tienduizend kinderen kregen in tv- en radiojournaals was op z’n zachtst gezegd buiten proporties.

Toch is een kritische blik op het gebeuren op het Haagse Malieveld niet overbodig. Om meer dan een reden.

In de eerste plaats gaat het hier om scholieren die donderdag gewoon in de schoolbanken behoorden te zitten. Het is prachtig dat jongeren zich betrokken weten bij maatschappelijke vragen. Maar dat geeft scholen nog niet het recht om, zij het onder voorwaarden, kinderen vrij te geven om elders in het land bij elkaar te komen om voor of tegen een zaak te demonstreren. Scholieren hebben nu eenmaal geen stakingsrecht.

In de tweede plaats is het maar de vraag of je scholieren moet laten demonstreren voor of tegen een bepaald onderwerp waarover in de maatschappij en in de politiek verschillend wordt gedacht. Terecht vroeg een verslaggever van de NOS aan een schooldirecteur of hij zijn leerlingen ook toestemming gegeven zou hebben te demonstreren tegen de komst van asielzoekers. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de demonstratie voor het klimaat dan wel op veel sympathie kan rekenen bij grote delen van de bevolking, maar dat met het sanctioneren van deze demonstratie er wel een precedent geschapen is.

In de derde plaats wordt door de demonstratie de suggestie gewekt alsof er in politiek Den Haag nog nimmer een woord is gesproken over het klimaat en klimaatverandering. En dat nota bene in de week waarin daarover juist een uitgebreid debat plaatsvond in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Zo’n demonstratie vervuilt de discussie en wordt natuurlijk niet zonder reden gretig toegejuicht door de linkse oppositie. Sluipend werd het zo toch ook een beetje een demonstratie tegen de zittende coalitie van VVD, CDA, D66 en CU.

Het goede van de demonstratie is dat op scholen deze week grondig is nagedacht over het milieu. En omdat ouders toestemming moesten geven voor het demonstreren van hun kinderen, was het milieu ook in tal van gezinnen onderwerp van gesprek.

Nog beter zou het zijn als de klimaatspijbelaars in de toekomst hun eigen gedrag gaan aanpassen. Wie tieners in de media hoorde vertellen over het feit dat ze graag het vliegtuig pakken of gerust een half uur onder de douche staan, weet dat hier nog veel te winnen is. Oftewel: verbeter de wereld, begin bij jezelf.