Column (ds. J. Belder): Oorlogsretoriek

U wist het nog niet, maar we zijn in oorlog. Nederland met Rusland. Een journalist suggereerde het en onze defensieminister beaamde het. Aanleiding was het ongegeneerd bespioneren van de Waakhond voor Chemische Oorlogsvoering in Den Haag door een koppeltje onhandige Russen. De minister slikte haar woorden inmiddels weer in.

Eerder zei premier Rutte dat we in oorlog zijn met IS en verklaarde zijn ambtgenoot Blokhuis een ongezonde levensstijl de oorlog. Het volledige kabinet zette de oorlog in tegen gas, wanbetalers, voetbalvandalen en drugsmaffia. We voeren prijzen- en benzineoorlogen, en sommigen smullen van een patatje oorlog. We zijn een strijdvaardig volkje.

En niet alleen wij. Het huismerk van de Amerikaanse president is de handelsoorlog. „De VS zoeken gewoon met iedereen ruzie”, sneerde Trouw kortgeleden (22-9-2018). Waar of niet, enkele dagen geleden dreigde Trump, die ook met de pers op voet van oorlog leeft, om het nucleair akkoord met Rusland te verbreken. De altijd vrolijke Vladimir Poetin kondigde op zijn beurt aan een trollenleger op Amerika los te laten, boosaardige wezens die via internet opereren met lelijke babbels en de publieke opinie beïnvloeden. Ze zijn onderdeel van de Russische propagandamachine. Verkozen die de VS dan nog niet eerder tot schietschijf? ’s Werelds opperbazen spelen een gevaarlijk hoog spel.

We zitten midden in een cyberoorlog, zei een geschrokken minister Bijleveld. Het Nederlands Dagblad schreef zaterdag over „een stille oorlog via internet.” Stil? Je zou het niet zeggen als je ziet hoe mensen schuimbekkend tekeergaan op dat medium. Alsof de duivel ermee speelt. Wie weet. Een twistziek man zette op het hoofd van enkele dominees het getal 666. Hij lapte daarmee de waarschuwing van Jakobus 4 aan zijn laars: dat er geen vuile taal uit uw duimen kome!

Zonder sociale media zouden de revoluties in de Arabische wereld geen kans van slagen hebben gehad. Inmiddels hebben de overheden die techniek naar hun hand gezet. China is daar het sinistere voorbeeld van. De laatste restjes vrijheid zijn er opgedoekt. Orwells fantasie in zijn bijna profetische bestseller ”1984” wordt realiteit. ”Big Brother is watching you.” Nergens meer uit het oog van de controlerende overheid, die haar burgers steeds scherper in beeld heeft. In ieder geval in China.

De NRC publiceerde begin deze maand een alarmerend artikel over digitale inbrekers die in staat zijn complete nutsbedrijven plat te leggen en onklaar te maken. We kopen dus geen elektrische fiets, besliste mijn vrouw, en onze volgende auto is een trapauto.