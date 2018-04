Column (ds. J. Belder): Milieupaniek

„Nederland gaat ten onder aan de mest! (...) De fauna op het platteland sterft uit.” Het stond een week geleden in het Reformatorisch Dagblad. Behalve de fauna boert ook de flora hard achteruit. Minder soortenrijkdom. De bonte weide werd een saai biljartlaken. Alleen maar gras. Nauwelijks nog insecten. Dus ook geen insectenetende vogels meer.

Mest zit overal in. Het bereikt in de vorm van nitraat het grond- en drinkwater en draagt via ammoniak bij aan de vorming van fijnstof. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) sloeg alarm. De veestapel moet drastisch krimpen. Die winderige koeien en poepende varkens bezorgen ons een milieuramp die zijn weerga niet kent. Ze doen het Groenlands en Antarctisch ijs in rap tempo smelten. Aan het eind van deze eeuw staat de zee minstens een meter hoger. Einde van Nederland.

De boeren kunnen overigens opgelucht ademhalen, de EU gaf nog weer voor twee jaar een mestontheffing af. En vorige week meldde minister Schouten dat China de komende jaren een groot afzetgebied wordt voor Nederlands kalfsvlees. Moet de veestapel nou groeien of krimpen?

Volgens genoemde adviesraad Rli het laatste. Hij keek daarbij vooral op ons bord. Wij moeten terug naar het oer-Hollandse(?) menu van granen en peulvruchten. Weg die spekjes in de andijviestamp en de rookworst bij de hutspot. Weg biefstuk, schnitzel, gehaktbal en slavink. Weg boterham met kaas. Joris Driepinter heeft ons bedrogen met zijn ”Melk is goed voor elk” en ”Melk de witte motor”.

Blijkt dat zuivelproducten levensverkortend werken, bijna net zo slecht zijn als een glas wijn. Dat laatste hoorden we enkele dagen terug. Ik verheug me ondertussen op een barbecueloze zomer, vooral vanwege de rookgassen, maar neem wel met spijt afscheid van onze houtkachel. Ook taboe verklaard.

Hopelijk bedenkt de adviesraad nog veel meer zinvolle aanbevelingen om het milieu en de volksgezondheid te redden. Ik zie uit naar een vliegtaks in plaats van een vleestaks. Verminder die 500.000 Nederlandse vliegbewegingen per jaar. Doe wat aan die uitdijende kudde heilige koeien op de weg. Dan hoeft de ANWB ook niet langer te pleiten voor nog meer asfalt.

Prima om de consumptie van groente, fruit, peulvruchten en paddenstoelen te stimuleren, maar verlaag dan wel snel de accijnzen en bevorder de teelt vlak bij het afzetgebied. Geen bonen meer uit Egypte en rozen uit Kenia. Scheelt ook heel veel uitstoot aan broeikasgassen. En dan ook nog eens eerlijke prijzen voor de producenten. Ook dat helpt. Een tikkeltje meer groen besef kan geen kwaad, maar vermoedelijk is dit preken tegen dovemansoren.