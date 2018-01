Glazenwassers Hamburg spelen nieuwjaarswals op grote hoogte

De Elbphilharmonie Hamburg brengt met de ”Window Waltz” een bijzondere nieuwjaarsgroet.

Met een knipoog naar de Weense nieuwjaarstradities spelen vier industriële klimmers van het gevelreinigingsteam van het Hamburgse concertgebouw op 110 meter hoogte ”An der schönen blauen Donau” van Johann Strauss, in dialoog met violiste Athina Natascha Rehse.

video

Geïnspireerd door hun werkplek gaan de vier industriële klimmers in dialoog met de violiste, die binnen in het gebouw staat. Het ene moment imiteren zij met hun wissers de klank van violen, op het andere moment slaan ze met ruitenwissers en telescoopstangen in percussie op de ramen.

Met een glazen façade van 16.000 vierkante meter en circa 1100 individueel gevormde gevelelementen is de Elbphilharmonie Hamburg toonaangevend op het gebied van architectuur. Dat geldt vooral voor de glazen nieuwbouw, die zich als een kristallen golf verheft boven de ruwe baksteen van het voormalige Kaispeicher.

„Niet verrassend dus dat het schoonmaken van de kolossale glazen façade een bijzondere uitdaging is”, aldus de Elbphilharmonie. „Het kost acht industriële klimmers ongeveer drie weken om de glazen gevel van de Elphilharmonie volledig schoon te maken.”

De Elbphilharmonie in Hamburg werd in januari vorig jaar geopend.

In de rij voor het orgel in de Elbphilharmonie

Nieuw prestigieus concertgebouw Hamburg nadert voltooiing