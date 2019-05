Recensie: Dutch Baroque Orchestra speelt kerksonates Mozart

Deze Mozart-cd is meteen al interessant door de bonustracks, bestaande uit twee werken voor vierhandig orgel, uitgevoerd op het Smitsorgel van de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Samen met Bert Augustus zorgt de artistiek leider van Dutch Baroque, Gerard de Wit, voor een frisse lezing van deze zeldzame werken voor orgel in het oeuvre van Mozart.

Doordat ze in mineur staan, vormen deze stukken een welkom evenwicht voor de veertien kerksonates, die zonder uitzondering gebruikmaken van toonsoorten in grote terts. Mozart schreef als Konzertmeister van de Dom in Salzburg korte stukjes muziek voor twee violen en basso continuo, die tot klinken kwamen als inleiding op de lezing uit de brieven van Paulus. Vandaar de alternatieve benaming ”Sonate all’Epistola”.

De zes leden van Dutch Baroque weten hier wel raad mee, getuige het hoorbare musiceerplezier en het inventieve invullen van de continuopartij door De Wit zelf aan het orgel.

Overigens schreef Mozart nog een aantal andere kerksonates, maar voor het uitvoeren van dit drietal is een grotere bezetting nodig met onder andere klarinet en trompet. Begrijpelijk dat ze in deze registratie ontbreken, hoewel het geen grote moeite zou zijn geweest om deze keuze in het cd-boekje te verantwoorden.

Onbegrijpelijk echter is dat de toelichting op de kerksonates wordt opgevoerd als zijnde van de hand van Arie de Bruijn, terwijl in werkelijkheid een tekst is afgedrukt van Dick Sanderman, gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad van 25 januari 1989.

Wolfgang Amadeus Mozart – 'Sonata all'Epistola' – Church Sonatas – Dutch Baroque Orchestra, Gerard de Wit; Dutch Baroque Records

