Franse onderscheiding voor Haagse musicus Jos Laus

De Haagse organist en dirigent Jos Laus heeft een Franse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur.

De Société Académique d’Education et d’ Encouragement Arts-Sciences-Lettres (ASL) in Parijs heeft de musicus onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil). Dat meldt Susanna Veerman, ASL-gedelegeerde in Nederland, vrijdag.

Jos Laus (1953) is sinds 2004 als organist en dirigent verbonden aan de Haagse rooms-katholieke Sint-Jacobuskerk. Ook is hij adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (KKOR) en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON).

Laus viert dit jaar zijn gouden organistenjubileum en zal ook afscheid nemen van de Sint-Jacobuskerk.

De Franse medaille wordt op 22 juni tijdens een officiële bijeenkomst in Parijs uitgereikt. Op een later moment zal in Nederland aandacht besteed worden aan de onderscheiding.