Skoda Kodiaq: een SUV voor zeven personen

Automerken die geen SUV’s of cross-overs leveren, nemen zichzelf niet serieus. Skoda kan uit een veelheid aan platforms binnen de Volkswagengroep kiezen en koos dat van de Tiguan voor de eigen Kodiaq.

Eigenlijk loopt Skoda vooruit op een lange versie van de Volkswagen Tiguan. De Tsjechische nieuwkomer meet maar liefst 20 centimeter meer in lengte en 11 centimeter in wielbasis dan de bestaande, korte Tiguan. Die extra lengte is nodig om binnenin genoeg plaats te creëren voor zeven zitplaatsen. Een derde zitrij behoort tot de belangrijkste opties van het model. Het aanbod betaalbare SUV’s met zeven zitplaatsen blijkt beperkt. Skoda vult dit gat in de markt met het nieuwe model keurig in.

Neem de strakke lijnen van de overige Skodamodellen en transponeer die naar een fors bemeten SUV. Dan is het niet moeilijk voor te stellen hoe de Kodiaq eruitziet. De auto komt groot, haast overweldigend over. Dat wordt mede veroorzaakt door een forse hoogte van 1,66 meter. Een krachtige schouderlijn verbindt de sluitrand van de motorkap onder de ruiten door met de achterlichten. Die steken nieuwsgierig hun hoofd om het hoekje. Door de gekozen vlakverdeling lijken de ruiten behoorlijk hoog in de carrosserie te zijn geplaatst.

Vanaf de achterportieren wordt het glas extra getint. De automobilist van tegenwoordig houdt van gesloten en anoniem. Dat hoort volgens de huidige inzichten bij een gevoel van veiligheid. De achterklep is flink in de bumper uitgesneden en zorgt voor een redelijke laadhoogte.

Skoda staat erom bekend ruime auto’s te bouwen. De nieuwe Kodiaq vormt geen uitzondering op de regel. Voorin staan forse stoelen en hebben bestuurder en passagier volop bewegingsvrijheid. Op de achterbank kunnen passagiers met de benen over elkaar zitten, zo fors is de beenruimte. Dat is overigens maar goed ook. Wie gaat voor de extra, derde zitrij kan met het naar voren schuiven van de achterbank (in twee delen) aan de achterste passagiers meer ruimte geven. Dat is geen overbodige luxe. Zo kunnen ook volwassenen het daar op niet te lange ritten goed uithouden.

Kleine turbomotor

Met het bagagevolume weet de Skoda Kodiaq vrijwel alle concurrenten te overtreffen. Met neergeklapte achterbank tipt de auto aan de 2065 liter. Overigens levert de zevenzitter op dit vlak 60 liter in. De vijfzitter heeft minimaal 650 liter achter de achterbank en als zevenzitter blijft er nog 270 liter over.

Qua vormgeving en aankleding van het dashboard is de Skoda geen uitschieter. Het ziet er allemaal keurig, maar tegelijk ook anoniem uit.

Vanwege het gebruik van lichte materialen weet Skoda het gewicht te beperken tot 1471 kilogram. De auto heeft daarom genoeg aan een kleine turbomotor. De 1,4 liter start met 125 pk, maar interessanter is de 150 pk-variant. Die levert met 250 Nm een hoger koppel, en heeft ook de zogenaamde cilinderuitschakeling. Als er rustig wordt gereden schakelt de elektronica automatisch twee cilinders uit, wat het brandstofverbruik verlaagt.

IJskrabber in benzineklepje

De 150 pk-motor wordt standaard gekoppeld aan een zestraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Deze bak schakelt snel en zonder schokken, en de prestaties in de sportstand zijn bovengemiddeld. Maar het gemiddelde verbruik van 1 op 11,5 is niet bijzonder. Een auto met deze specificaties zou op dit vlak beter mogen scoren.

Door de lange wielbasis, de grote wielen en de forse veerwegen rijdt de Skoda Kodiaq uitermate comfortabel. Wordt daarbij de hoge zitpositie in ogenschouw genomen, dan biedt dit model precies waar veel automobilisten naar op zoek zijn. De isolatie blijkt dik in orde, waardoor lange ritten met maximaal comfort verlopen. De stoelen bieden een goede ondersteuning. Bovendien geeft Skoda de Kodiaq ook typische details mee als een ijskrabber in het benzineklepje en een paraplu in het linkerachterportier.

De prijslijst van de nieuwe Skoda Kodiaq begint gunstig bij 28.990 euro voor de 1.4 TSI Active met zesbak. De 150 pk begint op het Ambitionniveau en krijgt ook meteen de zestraps DSG-automaat mee voor 35.43.0 euro. Deze complete Style-uitvoering komt op 37.630 euro. Vierwielaandrijving behoort tot de mogelijkheden, zowel met handbak als automaat. De meerprijs voor de derde zitrij blijkt met 890 euro gunstig.

Kodiaq 1.4 TSI ACT Style DSG

Topsnelheid

198 km/u

Acceleratie

9,6 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 11,5 kilometer

CO2-uitstoot

143 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1800 kg

+

Binnenruimte. De Kodiaq heeft vijf tot zeven zitplaatsen en veel bagageruimte.

Rijcomfort. De lange wielbasis heeft een positief effect op het rijcomfort, dat verder wordt versterkt door de grote wielen.

-

Verbruik. Ondanks de turbomotor springt de Skoda Kodiaq niet echt spaarzaam met de brandstof om.

Interieur. Vormgeving is weinig opwindend; de verfijning valt tegen.